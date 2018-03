Junge Forscher erschließen sich die Technik des Alltags

Die 8. und 9. Klasse der Rudolf-von-Scherenberg-Mittelschule in Dettelbach hatten vergangenen Freitag einen Projekttag zum Thema erneuerbare Energien. Zwei Referentinnen der Initiative für Junge Forscherinnen und Forscher e. V. (IJF) aus Würzburg erklärten, wie abhängig wir von Elektrizität sind und was die Energiewende wirklich bedeutet.

Risiken und Nutzen der Stromgewinnung

Die Referentinnen Julia Kraus und Melanie Stepf begannen den Projekttag mit einem Vortrag über erneuerbare Energien. In einer Schulstunde erklärten sie den Schülern, dass Teile der Infrastruktur, wie Krankenhäuser und Industrie, besonders abhängig von der Stromversorgung sind. Danach zeigten sie, welche Risiken fossile und nukleare Energiegewinnung bergen.

Im zweiten Teil des Projekts mussten die Schüler ihr Wissen praktisch anwenden. Beispielsweise in der „Windkraft-Challenge“, bei der unter Zeitdruck ein möglichst leistungsstarkes Windrad gebaut werden sollte.

Für Schulen kostenlos

Die IJF bietet Vorträge für Mittelschulen in ganz Franken an. Dank Förderungen des Europäischen Sozialfonds und der Unterstützung durch Wirtschaftsunternehmen sowie Forschungseinrichtungen bleiben diese Vorträge für die Schulen kostenfrei.

Die Rudolf-von-Scherenberg-Mittelschule nutzt das Angebot bereits zum zweiten Mal. „Die Projekte werten den Schulalltag auf. Die Schüler erleben die Physik des Alltags und nicht immer nur das normale Unterrichtsleben“, begründet Isabell Vogel, Klassenleiterin der 8. Klasse, die Bewerbung bei der IJF. Auch Konrektor Markus Reitz ist von dem Projekt angetan: „Die Experimente sind zwar sehr vereinfacht, aber mit viel Fachwissen unterlegt.“

Technikinteresse wecken

„Wir wollen die Schüler mehr auf technische Entwicklungen vorbereiten und Naturwissenschaftlich stärken“, so Reitz weiter. Auch die IJF verfolgt unter anderem das Ziel, durch die Stärkung des Technikinteresses dem Fachkräftemangel in Deutschland entgegenzuwirken. Dass die Schüler durchaus mit den technischen Entwicklungen vertraut sind, bewies die Fragerunde am Ende des Vortrags. Auf die Fragen „Woran merkt ihr einen Stromausfall?“ und „Was wird euch am zweiten Tag ohne Strom fehlen?“ waren die ersten Antworten „am WLAN“ und „Das Handy lädt nicht“.