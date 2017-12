Junge Besucher bei alten Schätzen

Schnell nahmen die Drittklässler der St. Hedwig-Schule das Städtische Museum in Besitz und eroberten alle Räume. Die große Big-Data-Ausstellung faszinierte die Kinder ebenso, wie die alte Apotheke. An den dort aufgestellten Leuchttischen, mit deren Hilfe sie die tollsten Tiere nachzeichnen konnten, wären viele gerne den ganzen Vormittag geblieben. Viele bekannte und unbekannte Vögel wurden auf Papier gebannt. In der Abteilung Kitzinger Stadtgeschichte mit ihren alten Stadtansichten bewunderten sie besonders die silbernen Kannen und Monstranzen. Aber als ein Schüler das vielleicht älteste Exponat, einen echten Mammutzahn, entdeckten, war er schnell von der ganzen Klasse umringt. „So was habe ich noch nie gesehen!“ staunte eines der Kinder. Deshalb hat die Klasse beschlossen, öfter einmal ins Museum zu gehen.