Jugendliche bauen ein Erdxylofon

Arbeitslose und benachteiligte Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, ist das Ziel des Kitzinger Vereins Aplawia. Seit 33 Jahren ist er in der Region aktiv und fördert Personen, die besondere Unterstützung benötigen. „Unser Kerngeschäft ist dabei das Gebrauchtwarenkaufhaus“, erklärt Mona Sattler. Sie ist im Verein mit ihrem Kollegen Matthias Gurrath für die Betreuung der Angestellten und die Organisation von Projekten zuständig. „Aber wir machen noch viel mehr.“

Wohnungen entrümpeln

Zu diesem „viel mehr“ gehören zum Beispiel Wohnungsauflösungen und Entrümpelungen. Der Bau eines Erdxylofons, also eines großen Xylofons auf dem Boden, scheint eher weniger in das Portfolio des Vereins zu passen. Doch bei dem kürzlich abgeschlossenen Projekt „Naturtöne“ wurde ein solches von Jugendlichen hergestellt. „Es ging uns darum, dass sie sehen, was sie mit ihren Händen schaffen können“, sagt Sattler.

Über Wochen hatten sich die Jugendlichen regelmäßig mit den Mitarbeitern des Vereins getroffen. „Aber sie haben alles selbst gemacht“, betont Sattler: „von der Planung bis zur Fertigstellung“. Der Grundgedanke hinter dem Projekt war es, Jugendliche mit besonderem Förderbedarf zu unterstützen. Die Instrumente, das Xylofon und ein Klangbaum, die dabei entstanden sind, sind nun im Tierpark Sommerhausen zu finden.

Beginn eines Sinnespfades

Der war mit seiner Umweltstation von Anfang an als Kooperationspartner mit im Boot. „Unser Ziel ist es, dass die Instrumente der Beginn eines Sinnespfads sind. Und den sollen dann alle Besucher benutzen“, sagt Sattler. Aber vor allem sei das Projekt, das vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit unterstützt wurde, für die Jugendlichen gedacht.

Diese könnten dort ihre Fähigkeiten verbessern. „Es geht da ganz viel um Soft-Skills“, erklärt Sattler weiter. „Es ist zum Beispiel wichtig, dass sie zuverlässig kommen und sich in die Gruppe einfügen.“ „Außerdem müssen sie es aushalten, wenn die anderen mal anderer Meinung sind“, erklärt ihr Kollege Matthias Gurrath.

Gut für Bewerbungen

Für die Jugendlichen, die alle freiwillig an den Projekten des Vereins teilnehmen, sind diese ein echter Gewinn. Am Ende erhalten sie ein Zertifikat, das sie zukünftigen Bewerbungen beifügen können.

Teilweise vermittle die Aplawia sogar Kontakte zu möglichen Arbeitgebern. „Durch den Kontakt mit uns und der Umweltstation“, sagt Gurrath, „stehen den Jugendlichen viele Wege offen.“