Jugendfahrrad in den Bach geworfen

Eine neunjährige Schülerin hatte am Mittwoch vergangener Woche ihr orangefarbenes Jugendfahrrad, Marke Rockrider an der Bushaltestelle in der Seegartenstraße in Wiesenbronn abgestellt. Als sie am nächsten Tag zurückkam, war das Fahrrad verschwunden. Bei der Absuche der näheren Umgebung fand die Schülerin ihr beschädigtes Fahrrad im Bachbett in der Nähe des Bolzplatzes wieder auf. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf 50 Euro.