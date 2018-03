Jugendarbeit nicht aus den Augen lassen

Die Albertshöfer Feuerwehr steht gut da – 50 Aktive, darunter sieben Frauen einschließlich der Jugendwehr, berichtete Kommandant Matthias Hofmann bei der Generalversammlung. Alle Teilnehmer legten die „Modulare Truppmann-Ausbildung“ ab. Benedikt Koppe absolvierte einen Gerätewart-Lehrgang und Dominik Hofmann eine Ausbildung als Atemschutzgerätewart,

Die Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ legten neun Feuerwehrler ab. Seit der letzten Generalversammlung wurde die Wehr nur einmal zu einem Unfall auf der Umgehungsstraße Kreuzung Kaufland gerufen.

Bei der Hauptübung mit den Wehren Albertshofen, Mainsondheim und der Sanitätsbereitschaft Albertshofen auf einem Lagerplatz der Firma Hartmann galten eigentlich zwei Arbeiter als vermisst. Eine Zuschauerabordnung der Patenwehr aus Mainstockheim und Kreisbrandmeister Roland Eckert beobachteten die Übung und machten spontan sieben Verletzte daraus. Inzwischen sind auch ein neues Hochwasserboot und ein neuer VW-Bus offizieller Teil der Wehr. Das Sonnwendfeuer wurde wegen der großen Trockenheit in eine Sonnwendfeier umfunktioniert. „Wenn auch das Feuer die große Attraktion ist, sollte gerade die Feuerwehr nicht einen Brand durch Funkenflug riskieren“ sagte Vorstand Peter Reidelbach.

Die Jugendgruppe nahm an acht Jugendübungen und an zahlreichen Übungen und Schulungen der aktiven Wehr teil, informierte Jugendwart Thomas Hofmann. Leider, so Hofmann weiter, habe man keine neuen Jugendlichen dazu gewinnen können und so bleibt es bei vier Jugendlichen. Er hofft auf den Info-Tag der FFW am 14. Mai um 18.30 Uhr am Feuerwehrhaus, um weitere Jugendliche für das Ehrenamt der Feuerwehr zu begeistern.

Die Beteiligung am Action Day in Kitzingen, das 24-Stundenschwimmen, Jugendsonnwendfeuer und Zeltlager wurden besucht, Höhepunkt war jedoch der Grillnachmittag mit einer lustigen Bootstour auf dem Main. Kreisbrandinspektor Dirk Albrecht appellierte an die Versammlung, die Jugendarbeit nicht aus den Augen zu lassen.

Unter der Regie von Bürgermeister Horst Reuther gingen die Wahlen flott über die Bühne. Einstimmig wieder gewählt wurden Vorsitzender Peter Reidelbach und der Kommandant Matthias Hofmann. Martin Kraft ist weiter Kassier, Doris Müller und Pascal Philp sind die beiden Schriftführer für Feuerwehr und Spielmannszug. Als Beisitzer fungieren Dominik Hofmann, Willi Darlapp und Marisa Sattes und die Revisoren sind Arthur Enck und Rudi Darlapp.

Spielmannzugleiter Pascal Philp berichtete über ein ereignisreiches Jahr. 10 Auftritte von den Prunksitzungen über Feuerwehr- und Weinfeste und Kirchweihen.

„Wir haben etwas Neues gewagt – mit großem Erfolg“ schwärmt Philp. Mit einem besonderen Auftritt in Bad Brückenau und einem Standkonzert ging's los und steigerte sich mit dem Spielen bei der Galaprunksitzung des Höpper-Elfers im CCW und daraus folgte der Würzburger Faschingsumzug.

Mit einem Jubiläumsbockbeutel wurden geehrt: Fritz Hopfengart für 50 Jahre und Hermann Höhn für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit, sowie Heiko Uhl für 30 und Christian Gimperlein und Thomas Hofmann für 20-jährige aktive Mitgliedschaft.