Jugendarbeit ist anstrengend, aber sie lohnt sich

„Die Ausbildungsarbeit ist ein anstrengendes und von Rückschlägen begleitetes Geschäft.“ Das erklärte Sabine Mauckner, Vorsitzende des Musikvereins Willanzheim, in der Jahreshauptversammlung.

Der Verein ist neben Volkach der einzige im Landkreis, der von der musikalischen Früherziehung über die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen bis zur abgeschlossenen Ausbildung den Nachwuchs bis ins Erwachsenen-Orchester führt.

Nicht immer einfach

Es sei nicht immer einfach, die Anforderungen von Lehrkräften, Eltern mit den Wünschen des Vereins unter einen Hut zu bringen. „Wir sind uns einig, dass der Ausbildungsbetrieb für uns alternativlos ist, um den langfristigen Fortbestand des Vereines zu sichern“, betonte die Vorsitzende. In diesem Zusammenhang dankte Sabine Mauckner den Gemeinden Willanzheim und Seinsheim für die Unterstützung der Nachwuchsarbeit. Dadurch sei es möglich, die Kosten für die Musikausbildung in einem moderaten Rahmen zu halten. Das Engagement für die Jugend habe sich erst jetzt wieder dadurch ausgezahlt, dass mehrere Kinder Juniorabzeichen und die D1 und D2-Prüfungen des Nordbayerischen Musikbundes erfolgreich absolvierten.

Zahlreiche Auftritte

Die Vorsitzende ging auf viele kirchliche und weltliche Auftritte ein, bei dem das Orchester unter Dirigent Thomas Joha und das Jugendorchester mit Leiterin Isabel Mauckner abwechslungsreiche Programme darboten. Aus dem Erlös des Konzerts spendete der Verein 400 Euro für die Kinderpalliativ-Einrichtung des Malteser-Hilfsdienstes.

Arbeit mit kranken Kindern

Diözesangeschäftsführer Stefan Dobhan informierte über die Arbeit der Malteser mit schwer erkrankten Kindern und deren Eltern. Mit der Spende unterstützen die Willanzheimer vor allem die professionelle psychosoziale Unterstützung der Familien.

An der Hagenmühle feierte der Verein sein musikalisch-kulinarisches Wiesenfest, das zu den Veranstaltungen der Kulturzeichen Kitzinger Land zählte. Im Jahr 2017 war der Verein auch überfachlich engagiert, so gab es ein von Anne Krönert designtes Roll-Up-Werbebanner. Der Verein schaffte neue Polo-Shirts sowie Gläser mit neuem Vereins-Logo an. Die Vereinsführung gestaltete eine Mappe, die alle Aufgaben im Musikverein beschreibt, besonders für Leute, die Verantwortung übernehmen wollen.

„Aber man muss nicht Vorstandsmitglied sein um sich um unseren Probenraum zu kümmern oder Notenblätter zu sortieren“, meinte Sabine Mauckner und warb damit weitere Mitstreiter. Die Vorsitzende gab das Jahresprogramm des Musikvereins bekannt. der erste Höhepunkt wird am 24. März das Frühjahrskonzert in der Iphöfer Karl-Knauf-Halle sein.