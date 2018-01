Jürgen Kaul ist neuer Billardkönig

Zum 30. Mal wurde das Billardturnier in Castell ausgetragen. Jürgen Kaul (Mitte) sicherte sich laut Pressemitteilung nach einem spannenden Finale den Sieg und übernahm die Krone von seinem Bruder Wolfgang. Außerdem erhielt er den Wanderpokal und einen Sachpreis. Auf den zweiten Platz kam Peter Schmidt (links), Dritter wurde Holger Knorr (rechts). Gespielt wurde auf einem Königsbillard-Tisch (Baujahr 1936) aus dem ehemaligen Gasthaus „Zur Krone“. Bei dieser Art Billard müssen die Kugeln in Löcher mit verschiedenen Punktwerten geschoben werden, die um einen Holzkegel platziert sind, ohne diesen zu Fall zu bringen. 46 Spieler wetteiferten im Gasthaus „Grüner Baum“ an zwei Tagen um die Königswürde.