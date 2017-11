Jubiläumsweinberg soll an Jahrestag erinnern

Nordheim (wabr) Ein Jubiläumsweinberg soll an das 1100-jährige Ortsjubiläum im kommenden Jahr erinnern. Laut Touristikrat Sprecher Dietmar Rohmfeld geht es darum, „einen Weinberg von innen heraus erlebbar“ zu machen. Mit 9:3 Stimmen segnete das Ratsgremium diese touristische Bereicherung in der Sitzung des Gemeinderates Nordheim am Montagabend ab.

Der Standort der noch nicht in Gemeindeeigentum befindlichen Weinbergsfläche mit etwa 2000 Quadratmetern befindet sich am östlichen Rande des geplanten Baugebietes Am Kreuzberg. Durch den ganzjährig begehbaren Jubiläumsweinberg führt ein 120 Meter langer und 1,70 Meter breiter Weg. Im Jubiläumsweinberg soll namhaften Bürgern, aber auch Gästen die Möglichkeit geboten werden, sich auf eingelassenen Namens-Platten zu verewigen.

Laut Rohmfeld belaufen sich bei einer Pflasterung mit Natursteinen die Kosten auf zirka 67 000 Euro. Diese Summe reduziert sich bei einem Betonpflasterbelag um etwa 20 000 bis 22 000 Euro, informierte er weiter.

Nicht alle Räte standen dieser Investition positiv gegenüber. Bernhard Fiehl zeigte sich von den Kosten geschockt und Bernd Sauer und Ralf Bäuerlein wiesen auf die Unterhaltungskosten hin. Bürgermeister Guido Braun sprach von einer guten Sache und hatte damit den Großteil der Räte auf seiner Seite.

Neben der Zustimmung zum geplanten Standort wurde dem Touristikrat grünes Licht erteilt, die Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümern aufzunehmen.