Jubiläumskonzert von Jugendorchester und Jugendensemble

Das Jugendorchester Sulzfeld und das Jugendensemble Röttingen laden an diesem Samstag, 24. Februar, 20 Uhr, zu einem Konzert in die Rathaushalle Sulzfeld ein. Mit dieser Veranstaltung feiert der Heimat- und Ortsverschönerungsverein Sulzfeld das zehnjährige Bestehen seines Jugendorchesters, heißt es in der Einladung.

Zu diesem Anlass haben die jungen Musiker ein Programm einstudiert, mit dem sie ihre musikalische Entwicklung der vergangenen Jahre unter Beweis stellen wollen. Der Eintritt ist frei.