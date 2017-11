Mit einem dreifachen „Höpper-Helau“ feierten die Höpper-Elfer ihren Jubiläumskommersabend „33 Jahre Höpper-Elfer Albertshofen“. 33 Faschingsgesellschaften und elf Prinzenpaare aus Unter- und Mittelfranken waren der Einladung gefolgt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Gesellschaftspräsident Elmar Gimperlein erinnerte an die zurückliegenden Jahre seit der Gründung des Höpper-Elfers Albertshofen. Mit einer Faschings-Andacht, abgehalten von Bruder Bernhardin vom Kloster der Franziskaner-Minoriten aus Würzburg, starteten die Höpper in die Feierlichkeiten, wobei viele Gäste gratulierten.

Paul Weltner, Ehrenpräsident des Höpper-Elfers, ließ die ersten elf Jahre Revue passieren. Gekommen waren an diesem Abend auch viele ehemalige Prinzenpaare. Anton Gernert, Sitzungspräsident von 1997-2007, blickte auf seine Amtszeit zurück und hatte dabei viele Lacher auf seiner Seite. So hatte er noch die Festnetznummern aller Büttenredner parat. Viel Applaus erntete Anton Gernert für seinen Rückblick.

Die Prinzengarde des Höpper-Elfers zeigte anschließend ihren Gardetanz.

Timo Gallena, Sitzungspräsident des Höpper-Elfers, blickte auf die Jahre 2008 bis heute zurück. So konnte er berichten, dass seit der Session 2009/2010 der Höpper-Elfer ein Prinzenpaartreffen ausrichtet, die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Kitzingen intensiviert wurde und die Faschingsgesellschaft ein hohes Ansehen in der Fränkischen Fastnacht genieße.

Abschließend waren die Gesellschaften auf der Bühne und überbrachten ihrerseits Glückwünsche an den Höpper-Elfer.

Elmar Gimperlein bedankte sich bei den Gesellschaften für ihr Kommen. Er sei stolz und froh, Gesellschaftspräsident des Höpper-Elfers sein zu dürfen. Auch sieht er in eine positive Zukunft, da die Gesellschaft gut aufgestellt ist.

Die weiteren Termine der Höpper-Elfer Albertshofen sind: Sonntag, 7. Januar, Rathaussturm; Samstag, 20. Januar; erste Prunksitzung in der Gartenlandhalle; Sonntag, 28. Januar, VdK-Landkreissitzung; Samstag, 3. Februar, zweite Prunksitzung in der Gartenlandhalle; Sonntag, 11. Februar, Teilnahme am Faschingsumzug Würzburg und Dienstag, 13. Februar, Teilnahme am Landkreis-Faschingsumzug in Dettelbach.