Jubiläumsfeier zusammen mit dem Gauschützenfest

Zwei Großereignisse werfen bei der Königlich privilegierten Schützengesellschaft Volkach ihre Schatten voraus. Der 575. Geburtstag der Vereinigung wird zusammen mit dem Gauschützenfest und einem Kommersabend am 29. Juni gefeiert. Ein großer Schützenumzug soll beim Fränkischen Weinfest in Volkach Mitte August Höhepunkt werden. Außerdem wird das Vereinsgelände demnächst zur Großbaustelle. Geplant sind die Erweiterung der Schießstände und bauliche Veränderungen im Schützenhaus. Die Einnahmen aus dem Gauschützenfest wird die Schützengesellschaft gut für die veranschlagten Umbaukosten von 70 000 Euro brauchen können. Einstimmig befürworteten die 45 anwesenden Vereinsmitglieder in der Hauptversammlung am Donnerstag das kostenintensive Vorhaben.

Weil in den Hauptversammlungen der Schützengesellschaft immer die Hälfte der Funktionäre neu gewählt wird, standen auch diesmal Neuwahlen an. Zum Schützenmeister wurde Uwe Gimperlein gewählt. Sportleiter ist Hans Haagen, Schriftführerin Carmen Kaltenbach. Sie werden unterstützt von den neuen Ausschussmitgliedern Heiko Bäuerlein, Martina Dinkel, Klaus Hufnagel, Andreas Kaltenbach und Roland Wizemann. Die Schützengesellschaft hat aktuell 193 Mitstreiter in ihren Reihen. Viele von ihnen sind treue Mitglieder. Sie sollen beim Jubiläumsfestkommers im Juni für langjährige Zugehörigkeit geehrt werden.

„Die sportlichen Aktivitäten haben sich zum Positiven verändert“, sagte Schützenmeister Uwe Gimperlein. Drei Pistolenmannschaften, eine Großkalibermannschaft, ein Luftgewehrteam, eine Luftpistolenmannschaft und die Aktiven der Bogenabteilung nehmen an Wettkämpfen teil. Ein dickes Lob vom Schützenmeister ernteten die Schützenjugend und ihre Betreuer, die wieder zahlreiche Meisterschaften einfahren konnten. In seinem Rückblick streifte Gimperlein die sportlichen und geselligen Aktivitäten im Vereinsjahr, darunter das Königsschießen, den Ferienpass, das Bürgerschießen, das Sommerfest und die Veranstaltung „Rock im Schützenhaus“. Er erinnerte an die Proklamation des neuen Schützenkönigs Heiko Bäuerlein und seiner beiden Ritter Hans Haagen und Benni Feuchheimer. Jugendkönig wurde Selim Gharsallah. Seine Ritter sind Max Mauder und Oliver Skoda. Gimperlein appellierte an die Vereinsmitglieder, die Veranstaltungen rege zu besuchen. Der Erlös aus den Treffen trage wesentlich zum Fortbestand der Gesellschaft bei. Der Sportreferent der Stadt Volkach Gerhard Schulzki würdigte die gute Jugendarbeit bei der Schützengesellschaft.