Jubel im Deutschen Haus mit Eric Frenzel

Die Kitzinger Schülerin Gabriella Moser ist derzeit mit dem Deutschen Olympischen Jugendlager (DOJL) in Südkorea bei den Olympischen Winterspielen. Was sie die erste Woche so alles erlebt hat, erzählt sie im Interview.

Frage: Wie waren die ersten Tage?

Gabriella Moser: Sehr anstrengend! Aber auch super spannend und interessant! Wir haben viele Eindrücke gesammelt und Leute kennengelernt. Wir waren meistens von früh bis abends unterwegs. Oder besser: bis nachts.

Gab's Probleme mit der Zeitumstellung?

Moser: Für mich persönlich nicht. Ich habe mich relativ gut daran gewöhnt.

Was ist in gewöhnungsbedürftig?

Moser: Das Essen. Es gibt jeden Tag Reis. Normalerweise sogar dreimal pro Tag. Zum Glück gibt es bei uns zum Frühstück die Wahl zwischen Toast und Reis. Mit den Menschen hier muss man auch erst einmal klarkommen, von der Grundeinstellung her sind schon erhebliche Unterschiede zu erkennen.

Wie kalt ist es bei Euch? Es soll ja ziemlich schattig sein?

Moser: Meistens ist es gar nicht so kalt. Wenn die Sonne scheint, ist es sogar relativ warm. Wenn zwischendurch Wind aufkommt, wird es aber schon um einiges kälter. Meistens friert man dann während der Wettkämpfe beim Rumstehen – aber dann muss man einfach mehr anfeuern, schon ist einem gar nicht mehr so kalt.

Das bisher schönste Erlebnis?

Moser: Ich kann nicht wirklich ein Erlebnis als das schönste bezeichnen, weil wir hier so viel erleben. Aber besonders aufregend war der Besuch im Deutschen Haus, nachdem Eric Frenzel die Goldmedaille in der Nordischen Kombination gewonnen hat und wir bei seinem Empfang mit dabei sein durften.

Gestaunt habe ich über . . .

Moser: . . . den offenen und herzlichen Empfang im Deutschen Haus. Die Atmosphäre ist dort richtig gut – und auch die Athleten und Promis sind immer richtig nett.

Welche Wettkämpfe hast Du schon gesehen – und welche warten noch?

Moser: Besucht habe ich schon Cross-Country-Skiing Ladies Classic, Cross-Country-Skiing Mens/Ladies Sprint Classic und Snowboard Halfpipe Mens Final. Noch besuchen werde ich Ski Alpin Mens Downhill, Eishockey Männer sowie das Mannschafts-Skispringen der Männer.

Lässt sich Olympia spüren?

Moser: Es kommt drauf an. In Seoul spürt man von Olympia meiner Meinung nach nicht besonders viel, an den Wettkampfstätten dafür schon eher. Es kommt aber auch drauf an, bei welchem Wettkampf man zuschaut. Bei Skiathlon war die Stimmung nicht besonders toll, dafür beim Sprint um so mehr. Am meisten spürt man es meiner Meinung nach im Deutschen Haus. Wir waren bis jetzt drei Mal dort jedes Mal war es etwas besonderes. Dort werden die ganze Zeit die Wettkämpfe übertragen und alle zusammen fiebern mit.

Hier kommen meine Grüße an die Heimat . . .

Moser: . . . an meine Familie und Freunde, an die Schule und die Sportvereine, ohne deren Erlaubnis und Unterstützung ich nicht hier wäre.