Jamaika klappte in Sulzfeld

Begleitet von vielen Schaulustigen schlängelte sich am Sonntag ein großer Gaudiwurm unter der Regie von Uwe Pfennig durch die engen Sulzfelder Gassen. Der Wein floss in Strömen und Mitwirkenden und Zuschauer feierten eine große Party. Die Feuerwehr setzte eine spontane Idee in die Tat um, als sie auf ihrem Wagen das Kreuzfahrtschiff MS Maustal bauten. Zudem nahm der Sportvereins von der Politik den Ball auf und eröffnete eine fahrende Jamaika-Bar. War Jamaika in Berlin noch schief gegangen, klappte es beim Partyvolk prächtig. Ist im Fernsehen „Bauer sucht Frau“ ein Schlager, drehten die Sulzfelder den Spieß um. Denn sie bauten einen Wagen nach dem Motto „Bäuerin sucht Bauer“.