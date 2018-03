Jagdtrieb endet tödlich

Am Montagnachmittag ging ein Sommeracher Bürger mit seinem Hund in der Flur spazieren. Als dieser einen Hasen aufgespürt hatte, rannte der Hund diesem hinterher und überquerte dabei die Volkacher Straße. In diesem Moment erfasste ein VW-Bus den Hund. Durch den Aufprall wurde das Tier schwer verletzt und verendete am Unfallort. An dem Pkw entstand laut Polizeibericht kein Schaden.