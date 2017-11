Jähzorn bringt Nebenerwerbswinzer um sein Lebenswerk

Wegen Körperverletzung in fünf Fällen und acht Verstößen gegen Auflagen nach dem Gewaltschutzgesetz hat das Amtsgericht Kitzingen einen 46-Jährigen zu einer Geldstrafe von 5200 Euro (130 Tagsesssätze zu 40 Euro) verurteilt. Opfer waren die eigene Mutter und einer der beiden Brüder. Der Mann hat nicht nur Geld verloren, sondern das, was er als sein Lebenswerk bezeichnet: Einen Winzerhof im Nebenerwerb und am Ende seine Familie.

Entwicklung zum Tyrannen

Das ganze Drama wurde im Lauf der Verhandlung deutlich. Am Ende nannte der Staatsanwalt den Mann einen „Tyrannen“. Die Nebenklage wurde deutlicher: „Der Angeklagte hat für ein Klima der Angst gesorgt.“ Zu dem, was vor Gericht zur Sprache kam, sagte er: „Das ist nur die Spitze von der Spitze eines Eisbergs.“

Brücken abgebrochen

Dass in der Familie nichts mehr zu retten ist, machten die Opfer deutlich. Die knapp 70-jährige Mutter wollte eine Verurteilung, auch wenn sie sagte: „Im Gefängnis möchte ich ihn nicht haben.“ Der jüngere Bruder nahm die tränenreiche Entschuldigung nicht an: „Dafür ist es noch zu früh“, sagte er. Eine Rückkehr des jähzornigen und zu Ausrastern neigenden Bruders in das Haus und die Familie schlossen beide aus. „Seit er weg ist, klappt alles. Es ist Ruhe eingekehrt.“

Den neuen und unter seiner Regie errichteten Aussiedlerhof darf der 46-Jährige seit April 2016 nicht mehr betreten. Da wurde ihm der Beschluss nach dem Gewaltschutzgesetz eröffnet, in dem auch ein Kontaktverbot zur Mutter stand.

Mindestens fünf Gründe

Dass es soweit gekommen war, hat mindestens fünf Gründe. Zwischen November 2015 bis April 2016 hat er fünfmal zugeschlagen. Viermal hat er bei seinen Ausrastern die Mutter verletzt. Er hat ihr mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, mit einem Taschenrechner nach ihr geworfen oder mit einer Stablampe auf die Hand geschlagen – immer mit schmerzhaften Folgen und immer ohne Grund. Einmal hat der Jähzorn den Bruder getroffen. Der sagte zu dem Grund: „Da reichte schon eine Schraube, die nicht passte.“

Im April reichte es der Familie. Nach Anzeigen im Vier-Wochen-Takt kam das Gewaltschutzgesetz zur Anwendung. Gegen die Auflagen, wie das Verbot einer Kontaktaufnahme, hat der Mann verstoßen. Achtmal insgesamt, bis zum Mai 2016. Danach war Ruhe. Das bestätigten Mutter und Bruder auf Nachfrage des Gerichts.

Großer Fehler

Der Mann auf der Anklagebank sagte auch warum. Unter Tränen bedauerte er immer wieder seinen großen Fehler. „Es tut mir unheimlich leid“, sagte er. Er begründete die Aussetzer damit, dass für ihn alles zuviel geworden sei. Nach dem frühen Tod des Vaters war er 28, hat sich als ältester Bruder in der Verantwortung gesehen. Er hat aus seiner Sicht mehr oder weniger im Alleingang einen Neubau des Aussiedlerhofes geschafft und den Weinbaubetrieb am Laufen gehalten. „Mir ist alles über den Kopf gewachsen, sagte er. Der Druck sei zu groß geworden, so seine Begründung für die folgenschweren Aussetzer.

Einsicht und Reue

Irgendwann hat er eingesehen, dass es so nicht weitergeht. Er hat das Gespräch mit einem Pfarrer gesucht. Er hat eine Therapie angefangen. Er hat sich ein neues Leben aufgebaut. Inzwischen hat er eine Freundin, wird Vater und demnächst heiraten. Die eigene Familie wird nicht dabei sein. Alle Kontakte sind gekappt. Die Verletzungen sitzen tief. Die Gräben sind unüberbrückbar. Wie die Verhandlung zeigte, wird das wohl auch so bleiben. Das Urteil hat der Mann angenommen. Am Ende stand der Hinweis der Richterin: Arbeiten sie weiter an ihrem Jähzorn und gefährden sie ihr neue Familie nicht.