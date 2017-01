Ja zu einem Sozialarbeiter an der Grundschule Siedlung

Die Lehrer an der Grundschule Siedlung können damit rechnen, ab dem Schuljahr 2017/2018 von einem Jugendsozialarbeiter unterstützt zu werden.

Der Finanzausschuss des Kitzinger Stadtrats hat in seiner jüngsten Sitzung den Bedarf für Jugendsozialarbeit an der „Schule im sozialen Brennpunkt“ anerkannt. Die Stadt der Sachaufwandsträger der Schule.

Kostenteilung

Gleichzeitig hat er sich bereit erklärt, nach dem Vorbild der St.-Hedwig-Schule in der Innenstadt einen Teil der Kosten zu übernehmen. Damit dürfte der Weg frei sein für die Einrichtung einer Halbtagsstelle. Die Zuständigkeit dafür liegt beim Landkreis als dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Dort wird der Jugendhilfeausschuss des Kreistags im Frühjahr entscheiden.

Deutliches Murren

Trotz der Einstimmigkeit der Entscheidung: ein deutlichen Murren war im Ausschuss nicht zu überhören. Nicht nur Oberbürgermeister Siegfried Müller machte klar, dass die Finanzierung keine städtische Aufgabe der Stadt, der Landkreis zuständig sei und der Freistaat die Finanzierung solcher Stellen grundsätzlich überdenken müsse.

13000 Euro pro Jahr

Für die Stadt bedeutet die Entscheidung gut 13 000 Euro pro Jahr. Einmal teilen sich der Landkreis und die Stadt die Personalkosten. Die Stadt stellt zudem ein Büro in der Schule zur Verfügung. Dazu gibt es einen Sachkostenzuschuss von 650 Euro für die Halbtagesstelle.

Zahlen sprechen für sich

Dennoch, der Bedarf an der Schule ist da. Darüber war sich der Ausschuss einig. Das belegen Zahlen aus dem Antrag der Schulleitung. Danach gibt es in den Grundschulklassen einen Migrationsanteil von über 34 Prozent. Der werde sich in den nächsten Jahren weiter erhöhen, heißt es. Mehr als ein Viertel der Schüler lebten bei einem Elternteil. Von 70 Schülern sei bekannt, dass es zu Hause finanzielle Probleme gebe. Rund 35 Kinder seien in psychologische Behandlung, ein Großteil davon nehme Medikamente. Zudem bestehe in rund 40 Fälle bereits Kontakt zum Jugendamt oder zur Erziehungsberatungsstelle. Neben Kindern mit „festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf“ benötigten die Schüler in zunehmendem Maße individuelle Betreuung vor allem im sozial-emotionalen Bereich, heißt es in dem Antrag weiter.

Großes Arbeitsfeld

Vor diesem Hintergrund tue sich für den Sozialarbeiter ein großes Arbeitsfeld auf. Konfliktbewältigung, Training des soziale Miteinanders und Streitschlichtung sind Beispiele. Beratung und Begleitung von Eltern mit auffälligen Kindern weitere. Schulleitung und das gesamte Kollegium sind überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit einem Jugendsozialarbeiter eine Entlastung für alle Beteiligten sein könne. Das soziale Klima an der Schule werde sich verbessern, so die Hoffnung am Ende.