J.B.O. rocken

(ela) J.B.O., nach eigenen Angaben die Erfinder des Comedy Metal, kommen am Samstag, 11. November, in die Music-Hall nach Geiselwind. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Bunt, schrill und süffisant brechen die Erlanger Spaßrocker seit mehr als zweieinhalb Jahrzehnten mit sämtlichen Klischees, die der Rock- und Metalszene so anhaften, so die Ankündigung der Veranstalter. Weitere Infos und Karten zu 27,50 Euro im Vorverkauf: ? (0 95 56) 1 81 81, oder per Mail an info@EventZentrum-Geiselwind.de.