Ist die Wildkatze zurück?

Eine Ausstellung im Foyer des Landratsamts Kitzingen beschäftigt sich aktuell mit der Wildkatze in Bayern. „30 Jahre Wildkatzenschutz in Bayern“ lautet der Titel der Sonderausstellung, die noch bis 30. November zu den Öffnungszeiten des Landratsamts in Kitzingen zu sehen ist, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Seit mehr als 30 Jahren bemüht sich der BUND Naturschutz, dass die Wildkatze in Bayern wieder heimisch werden kann. Falsch verstandene Jagd hatte zu Beginn des letzten Jahrhunderts dafür gesorgt, dass diese Ureinwohnerin unserer Wälder in Bayern und Baden-Württemberg ausgerottet, in anderen Bundesländern stark dezimiert worden war.

Bessere Rahmenbedingungen

Seither hat sich viel getan: Naturschützer, Jäger und Förster sowie das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, die Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, die Bayerischen Staatsforsten und verschiedene Naturschutzverwaltungen halfen zusammen, die Rahmenbedingungen für eine Wiederbesiedelung Bayerns zu verbessern. Auch die Unterstützung von mehr als 700 Freiwilligen war unverzichtbar. Das Ergebnis: Die Wildkatze ist zurück in Nordbayern.

Langsam gelingt es ihr, ihre ursprünglichen Lebensräume wieder zu besiedeln, aber es bleibt ein weiter Weg, bis ihre Bestände wirklich so groß sind, dass sie als sicher eingestuft werden können.

30 Jahre Wildkatzenschutz in Bayern: Eine Sonderausstellung im Foyer des Landratsamts Kitzingen gibt bis 30. November einen Überblick über dieses Erfolgsprojekt. Auf zehn Tafeln gibt sie Auskunft über Fragen wie: Was ist der Unterschied zwischen einer Haus- und einer Wildkatze? Warum braucht es kriminalistische Methoden, um Wildkatzen zu erforschen? Die Wildkatzenforscher des BUND vermuten zwar, dass es die Wildkatze auch im Landkreis Kitzingen gibt, bisher fehlt aber der ultimative Nachweis.