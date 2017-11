Ist der Busparkplatz zu finanzieren?

Ob das Projekt Busparkplatz Nord im Rahmen der Mainländesanierung umgesetzt wird, ist seit Dienstag zweifelhaft. Der Gemeinderat hatte vor geraumer Zeit bei drei Gegenstimmen beschlossen, das Projekt grundsätzlich anzugehen. Damals waren die Kosten grob auf 300 000 Euro geschätzt worden.

Doch nachdem das beauftragte Architekturbüro die Kostenschätzung jetzt auf 589 000 Euro taxierte, sprachen sich neben Jürgen Johanni auch Fritz Staib und Uwe Pfennig dafür aus, das Projekt zurückzustellen.

Johanni und Staib rechneten hoch, dass das Projekt inklusive Baunebenkosten und Mehrwertsteuer auf 900 000 Euro kommen würde, das sei finanziell nicht machbar. Jetzt soll ein Förderantrag bei der Regierung von Unterfranken gestellt werden, um dann zu erfahren, welche Zuschüsse zu bekommen sind und wie viel Geld die Gemeinde selbst aufbringen muss. Danach will man sehen, ob sich die Gemeinde den Busparkplatz noch leisten kann.

Weitere Themen:

Ein Grundschulkind mit Behinderung aus Kitzingen besucht die Außenstelle der St. Hedwig-Schule in Sulzfeld. Deswegen hat die Gemeinde an der Schule eine provisorische Rampe errichtet, um dem Kind den Zugang zu ermöglichen. Die Gemeinde möchte jetzt die Toilettenanlage barrierefrei umbauen. Mögliche Varianten dafür stellte Architekt Christian Küster vor.

Die Stellplatzproblematik im Altort ist seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner im Rat. Die Verwaltung soll jetzt auf einem Plan aufzeichnen, wo Stellplätze unter Einhaltung der Straßenverkehrsordnung ausgewiesen werden können. In einer folgenden Sitzung soll dann beraten werden, ob und wie viele ausgewiesene Stellplätze es im Altort geben wird.

Reinhold Günther hat in Eigenregie einen Fußweg an der Straße Am Uptal ausgebaut und die Fahrspur mit Betonstreifenplatten belegt. Dafür kamen Ausbaukosten von 23 000 Euro zusammen. Gerhard Schenkel schlug vor, einen freiwilligen Zuschuss zu gewähren, ohne eine Rechtsverpflichtung anzuerkennen. Die Ratsrunde beschloss einen Zuschuss von 2300 Euro, wovon 500 Euro für eine Pumpenreparatur abgezogen werden sollen.

Das Sommerhäuser Weingut Steinmann darf mit maximal bis zu acht Tonnen Achslast schweren Lkw Boden zur Weinlage Cyriakusberg fahren.

Die Gemeinde hatte eine Befragung von Grundstücksbesitzern wegen der Beteiligung an den ungedeckten Kosten eines möglichen Bewässerungssystems durchgeführt. Nur 38 Prozent der angeschriebenen Besitzer hätten eine Rückmeldung gegeben. Weitere Grundstücksbesitzer werden angeschrieben.

Schenkel informierte, dass ein Antrag von Cordula Streng vorliege, die eine Nachmittagsbetreuung von Schulkindern im Grundschulbereich durchführen will. Der Bedarf liege bei 35 Schülern aus Sulzfeld und Kitzingen von der ersten bis vierten Klassen. Wie Schenkel sagte, hänge das davon ab, welche Förderprogramme die künftige Bundesregierung auflege.

Der Stromversorger N-ergie bleibt bis Jahr 2020 Stromlieferant.