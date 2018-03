Iphöfer Nistkastenprojekt wird Teil des Steigerwaldklubs

Der Steigerwaldklub Iphofen-Kitzingen hat das Iphöfer Nistkastenprojekt in seinen Verein aufgenommen. Wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt, stimmten die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung dem Antrag von Vorstandsmitglied Horst Altenhöfer zu. Auch der Steigerwaldklub-Hauptverein mit Sitz in Burghaslach unterstützte das Vorhaben. Die Eingliederung in den Steigerwaldklub beurteilte auch die Untere Naturschutzbehörde positiv und sicherte fachliche Unterstützung zu.

Iphofens Bürgermeister Josef Mend stellte für das Projekt ideelle und materielle Hilfe in Aussicht. Die Iphöfer Landschaftsarchitektin Lydia Giehl hatte vor drei Jahren deutlich gemacht, dass es am Herrengraben, dem Rundweg um die Iphöfer Stadtmauer, zu wenige Nistmöglichkeiten für Höhlenbrüter gebe. Dort stehen 420 Obstbäume, deren Ertrag im Herbst an Iphöfer Bürger versteigert wird. Das Interesse ließ aber stetig nach, weil das Obst relativ stark von Schädlingen befallen war.

Giehl empfahl deswegen, durch die Ansiedlung von Vögeln den Schädlingsbefall auf natürliche Weise zu reduzieren. Laut dem Nistkatenbericht des vergangenen Jahres sind im Bereich Iphofen inzwischen 219 Nistkästen aufgehängt worden, die zu 73 Prozent von Vögeln belegt sind. In den Jahren 2016 und 2017 wurden 28 Futterstellen mit jeweils zwei bis drei Kilogramm Vogelfutter verteilt, die in den Wintermonaten November bis Februar alle zehn bis zwölf Tage wieder aufgefüllt werden müssen. Das ergibt einen Gesamtbedarf von 900 Kilogramm Vogelfutter pro Jahr. Durch Verkauf von Nistkästen, Spenden und Zuschüssen können die Kosten weitgehend ausgeglichen werden.

Wer Interesse daran hat, das Projekt zu unterstützen, kann sich an den verantwortlichen Projektleiter Horst Altenhöfer Tel. (0 93 23) 14 40 wenden.