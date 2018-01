Iphöfer Kulturprogramm: Musik, Kunst und Kabarett

„Genießen mit allen Sinnen“ lautet das Motto im Kulturprogramm der Stadt Iphofen für das erste Halbjahr 2018. Der Höhepunkt ist gleich am 10. und 11. März die 10. Fränkische Feinschmeckermesse. Unter dem Motto „Das Land – Der Wein – Die Küche“ bietet die Messe in der Karl-Knauf-Halle wieder Gelegenheit, hochwertige und frische fränkische Produkte, Iphöfer Weine und die Gerichte der Wirte aus Iphofen zu probieren und zu kaufen.

Musik aus vielen Genres

Musik- und Kabarettfreunde finden eine vielfältige Auswahl an Veranstaltungen. Ob beim Kabarett mit Heidi Friedrich und Birgit Süß am 26. Januar, bei Konzerten aus der Reihe „Roblee & friends“ mit dem Zeiher Quartett am 17. Februar im Rathaus, dem Osterkonzert des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr am 2. April oder dem Konzert zur Jubiläumstour mit Carolin No am 14. April. Außerdem gibt es ein Konzert mit Peter Orloff und dem Schwarzmeer Kosaken-Chor, zusammen mit dem Gesangverein Iphofen am 21. Mai in der Karl-Knauf-Halle, Konzerte der Musikschule und die Veranstaltungsreihe „wine, music & more“ mit Tony Bulluck in der Vinothek.

Kultur für jedes Alter

Die Iphöfer Museen und Galerien offerieren mit ihren Ausstellungen ein dauerhaftes Kulturangebot. Von 11. März bis 29. April ist in der Galerie MAX-21 die Ausstellung „B³–drei Künstler aus Bamberg“ zu sehen. Im Kirchenburgmuseum stehen neben der Sonderausstellung „Kontraste – Der frühe Otto Beck“ von 30. März bis 21. Mai, den Dauerausstellungen „Dörfliches Handwerk“, „Kirchenburgen“, „Weinbau“ und „Das mainfränkische Dorf“ und den kostenlosen Museums- und Themenführungen jeden ersten Samstag im Monat weitere Highlights an. Verschiedene Mitmachaktionen gibt es beim Fest für Kinder am 6. Mai. Außerdem stehen der Unterfränkische Volksmusiktag am 10. Juni oder das Kirchenburgfest am 1. Juli auf dem Programm. Das Knauf-Museum zeigt im Neubau des Museums von 15. Juni bis 4. November die große Sonderausstellung „Troja“.

Wein darf nicht fehlen

Wer die Iphöfer Betriebe kennen lernen möchte, der macht am 15. April beim „Tag der offenen Betriebe“ einen Rundgang durch das Gewerbegebiet, die Bahnhofstraße und die Altstadt. Abgerundet werden die kulturellen Veranstaltungen in Iphofen durch die Genüsse in der Iphöfer Gastronomie und ein gemütliches Gläschen Iphöfer Wein, so zum Beispiel beim Schwandertg am 1. Mai, beim Marktplatz-Winzerfest von 6. bis 9. Juli oder Hoffesten rund um den Wein in den Iphöfer Winzerbetrieben.

Wer die Arbeit der Winzer und die Iphöfer Weinlagen kennen lernen möchte, geht ab Mitte April bei regelmäßigen Führungen an den Samstagen mit dem Weingut Zehntkeller in den Weinkeller drei Stockwerke tief unter die Erde (11 Uhr) und mit dem Winzerhof Emmerich durch die Weinberge (14 Uhr).

Führungen durch die Stadt

Um 10.30 Uhr erfahren Iphofen-Besucher bei der regelmäßigen Stadtführung mehr über Sehenswürdigkeiten und Historie der kleinen Weinstadt (ab Pfingsten bis zum Marktplatz Winzerfest zusätzlich auch sonntags). Der Mittelwald-Informationspavillon ist ab Mai jeden Sonntag (14 bis 16 Uhr) geöffnet und informiert zum Thema Mittelwald, seine Geschichte, Bedeutung und Bewirtschaftung.

Der aktuelle Kulturkalender kann in der Tourist Information Iphofen angefordert werden und steht auch als Planungshilfe für die Ferienzeit zur Verfügung. Weitere Infos unter: Tourist Information, Kirchplatz 1, 97346 Iphofen, Tel. (0 93 23) 87 03 06, Fax: 09 32 3-87 03 08 E-Mail: tourist@iphofen.de oder unter www.iphofen.de.