Investitionen in die Schule befürwortet

Der Saal im Rathaus war bei der Markt Einersheimer Bürgerversammlung voll besetzt, die Bürger übten kaum Kritik, Dekan Ivo Huber schwärmte über die Tatkraft von Bürgermeister Herbert Volkamer, Vizebürgermeister Gerd Fuchs stellte dem Ortsoberhaupt ein prima Zeugnis aus und die Anwesenden unterstrichen dessen Meinung mit anhaltendem, Applaus.

Dazu kam, dass Herbert Volkamer zwei stolze Zahlen mitgebracht hatte: Die Gemeinde erwirtschaftete im Haushalt 2017 einen Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt von 750 000 Euro und zum Jahresende stand ein Sollüberschuss von 1,2 Millionen Euro zu Buche, obwohl die Gemeinde zuletzt einige Projekte angepackt hatte.

Herbert Volkamer zeigte die seit 2010 konstante Einwohnerzahl von 1284 Bürger im Jahr 2017 auf. Auch die Zahl der in Kindertageseinrichtungen zu betreuenden Kinder bewege sich um die 50 herum schon mehrere Jahre auf dem gleichen Niveau. Die Ausgaben für die Kinderbetreuung betrugen im vergangenen Jahr 295 000 Euro, abzüglich von Einnahmen und Zuschüssen verblieb der Gemeinde ein Nettobetrag von 122 759 Euro.

Die Grundschule Hellmitzheimer Bucht besuchen aktuell 109 Kinder, womit die Zukunft der Schule gesichert scheint.

Zuletzt befasste sich der Gemeinderat damit, einen Windfang zu errichten. Im vergangenen Jahr wurden sämtliche Schulräume auf LED-Leuchten umgestellt und alle Klassen wurden mit Beamer und Laptop ausgestattet. „Jeder Euro für die Schule ist ein guter Euro“, sagte Herbert Volkamer und zeigte sich stolz auf die Einrichtung. Umgekrempelt sollen auch die Lehrerparkplätze vor der Schule werden.

Um der Bushaltestelle mehr Raum zu geben, werden neue Lehrerparkplätze entlang des Bolzplatzes angelegt. „Das Brandschutzkonzept mit der Umsetzung hat uns 76 000 Euro gekostet“, informierte der Bürgermeister. Im Kindergarten sind 46 Kinder und zwölf Krippenkinder. Derzeit sind in Markt Einersheim 65 Kinder in fünf Gruppen in der Nachmittagsbetreuung.

„Wir auf dem Land hätten nie gedacht, einmal so einen Bedarf zu haben“, bekannte der Bürgermeister. Da das Platzangebot in der Schule erschöpft ist, wurde noch ein Mehrzweckraum in der angrenzenden Mehrzweckhalle für die Mittagsbetreuung hergerichtet. Zum Jugendtreff teilte Herbert Volkamer mit, dass das Leitungsteam mit Sonja Schäfer an der Spitze gute Arbeit leiste, was sich heuer auch in einem größeren Zuspruch niederschlägt.

Auch für die ältere Bevölkerung tut sich Wichtiges, denn die Diakonie-Sozialstation wird den alten Kindergarten zu einer Tagespflege-Senioreneinrichtung umbauen und damit ein wichtiges Element der Daseinsvorsorge vorhalten.

Dekan Ivo Huber sprach vom „Riesenprojekt Tagespflege, über das wir schon zehn Jahre reden“. Bislang habe der Diakonieverein nur Geld gesammelt, aber eine Umsetzung war nicht ansatzweise in Sicht.

„Das ist unglaublich, wie schnell jetzt alles geht und die Bauhofarbeiter heute schon begonnen haben“, sagte der Dekan. Er dankte Herbert Volkamer und der Gemeinde dafür, dass sie den Mut und den Tatendrang aufgebracht haben, um das Projekt zu verwirklichen.

„Wir als Diakonieverein hätten alleine nie den Mut aufgebracht“, bekannte Ivo Huber und er verriet, dass der Verein seine kompletten Rücklagen mit dem Projekt aufbrauchen werde. Doch sei das Geld gut investiert und künftig würden andere Kommunen später wohl die Markt Einersheimer um diese Einrichtung beneidet.