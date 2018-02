OCHSENFURT vor 1 Stunde

Infos zum Übertritt an die Realschule

Die Realschule am Maindreieck in Ochsenfurt bietet am Donnerstag, 22. Februar, um 18 Uhr, einen Informationsnachmittag zum Übertritt für Viertklässler und deren Eltern an. Es werden Führungen angeboten und die Schule wird mit ihren Schwerpunkten vorgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Treffpunkt ist in der Aula.