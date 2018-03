KITZINGEN vor 1 Stunde

Informationsabend zum „Grünen Abitur“

Die Kreisgruppe Kitzingen im Bayerischen Jagdverband führt zusammen mit der Jagdschule Wüst im II Quartal 2018 einen Vorbereitungskurs zur Jägerprüfung durch. Für Interessierte, die das „Grüne Abitur“ im Landkreis Kitzingen ablegen möchten, findet am Donnerstag, 22. März, um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung im Internatsgebäude des Fachzentrums für Geflügel, Mainbernheimerstraße 101, statt. Informiert wird an diesem Abend über die Voraussetzungen, Kosten, Inhalte und zeitlichen Abläufe der theoretischen und praktischen Ausbildung zur Jägerprüfung, teilt Kreisjägermeister Klaus Damme mit. Außerdem werden die BJV-Kreisgruppe und die Jagdschule Wüst vorgestellt. Die Teilnahme an dem Infoabend ist kostenfrei und völlig unverbindlich.