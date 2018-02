In eigener Sache: Kitzinger Zeitungsshop schließt

Der Zeitungsshop der Main-Post in der Kitzinger Luitpoldstraße 1 wird am Donnerstag, 1. März, geschlossen. Damit setzt das Würzburger Medienhaus seine Unternehmensstrategie fort, mittelfristig kleinere Verkaufsräume zu schließen, nachdem ein Großteil der Kunden die dort angebotenen Leistungen mittlerweile digital oder telefonisch erledigt.

Die Kundenberater für gewerbliche Anzeigen, die Redaktion und die Zeitungszustellung sind von dieser Schließung nicht betroffen. Diese Abteilungen bleiben weiterhin am gleichen Standort erhalten. Die Main-Post weist darauf hin, dass durch die Schließung keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitslos werden. Die betroffenen Kolleginnen werden an anderer Stelle im Unternehmen weiterbeschäftigt.

Sollten Sie nach dem 1. März Privatanzeigen aufgeben, den Ticketservice, den Warenverkauf oder den Vertrieb erreichen wollen, bitten wir Sie, in unserem Kundenservice-Center anzurufen. Die Durchwahlen sind unten aufgelistet.

Wenn Sie noch Gutscheine für unseren Zeitungsshop haben, können Sie diese bis zum Mittwoch, 28. Februar, in Kitzingen einlösen, danach in der Geschäftsstelle der Main-Post in der Würzburger Innenstadt, Plattnerstraße 14.

Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, können Sie gerne anrufen bei Vertriebsleiter Holger Seeger unter Tel. (09 31) 60 01-445.

Unser Kundenservice-Center erreichen Sie wie folgt:

• Abonnentenservice: Tel. (09 31) 60 01-60 01

• Privater Anzeigenservice: Tel. (09 31) 60 01-60 02

• Mainfrankencard: Tel. (09 31) 60 01-60 03

• Zeitungsshop: Tel. (09 31) 60 01-60 06

Das Servicecenter ist erreichbar: montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr, samstags von 7 bis 12 Uhr oder per E-Mail: service.center@mainpost.de

• Ticketservice Mainfranken: Tel. (09 31) 60 01-60 00

Tickets können bestellt werden: montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr oder per E-Mail: info@mainticket.de

Auf diesem Weg möchten sich die Damen des Kundenservice der Geschäftsstelle Kitzingen ausdrücklich bei ihren langjährigen Kunden bedanken. Wir hoffen auf Ihr Verständnis,

Verlag und Redaktion