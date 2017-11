In der Neuen Anlage: Mit Sattelzug festgefahren

In der Neuen Anlage in Obernbreit fuhr sich in der Nacht auf Dienstag ein 38-jähriger ortsunkundiger Mann mit seinem Sattelzug fest. Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, fuhr er über eine Grünfläche und musste mit Hilfe eines Abschleppdienstes wieder freigeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 400 Euro.