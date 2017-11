In Sommerach wird weiter investiert

Der Wunsch der Sommeracher Bürger nach einer naturnahen und pflegearmen beziehungsweise pflegefreien Bestattung wird weiter vorangetrieben. In der Ratssitzung am Montagabend wurde das Kitzinger Büro ArcGrün mit weiteren Planungsleistungen für die Neugestaltung des Sommeracher Friedhofes beauftragt.

Wie berichtet; sieht die Planung eine Reduzierung der Friedhofsfläche im cirka 5000 Quadratmeter großen Gottesacker vor. Neben der Neuordnung der Gräber soll eine Baumbestattungsfläche ausgewiesen sowie weitere Andachtsflächen geschaffen werden.

Um eine Ausführung in den Jahren 2018/19 realisieren zu können, war nunmehr die Vergabe weiterer Planungsleistungen notwendig.

Bürgermeister Elmar Henke berichtete von Umbaumaßnahmen in der Kindertagesstätte Sankt Valentin in Sommerach. Für die dadurch zusätzlich geschaffenen 14 Krippenplätze hat man vom Landratsamt Kitzingen eine befristete Betriebserlaubnis bis Ende August 2018 erhalten. Mit Blick in die Zukunft reicht die Kapazität des Kindergartens jedoch nicht aus. Gemäß dem Bedarfsplan, den steigenden Belegzahlen und in Hinblick auf das neue Baugebiet in Sommerach sind zwei weitere Krippengruppen, eine Regel-, sowie eine Hortgruppe notwendig, sagte der Bürgermeister. Er teilte mit, dass im Zuge des Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ auch Fördermittel abgerufen werden können. Laut Beschluss wurde die Verwaltung beauftragt, einem Architektenbüro den Auftrag zur Erstellung der Planung, sprich Neu- bzw. Umbau der Kindertagesstätte zu erteilen.

Abgesegnet wurde seitens der Räte auch die Auftragsvergabe für die Errichtung einer Fertiggarage in der Nähe des Feuerwehrhauses. Laut Bürgermeister Henke ist dort nach Rücksprache mit der Sommeracher Rot- Kreuz Gruppe die künftige Stellfläche für das Rettungsfahrzeug der Sommeracher Ortsgruppe vorgesehen. Den Zuschlag erhielt die Firma Fertigbau GmbH aus Neumarkt i.d. Opf., die den Auftrag zum Preis von 15 100 Euro ausführen wird.