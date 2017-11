1 / 1

Trotz Umbaumaßnahmen reicht der Platz in der Kindertagesstätte St. Valentin in Sommerach für die Zukunft nicht aus. In der Sitzung am Montagabend wurde die Verwaltung beauftragt, einem Architektenbüro den Auftrag zur Erstellung des Neu- bzw. Umbaus des Kindergartens zu erteilen.Archiv- Foto Walter Braun