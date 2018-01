In Segnitz stehen viele Baustellen an

Volles Haus kürzlich in der Alten Schule in Segnitz: Die Gemeinde hatte zum Neujahrsempfang geladen und es sind so viele gekommen, dass Bürgermeisterin Marlene Bauer sich richtig freute: „Das zeigt, dass wir unser Dorfgemeinschaftshaus wirklich dringend brauchen. Vielleicht gibt es ja beim nächste Mal sogar einen Sitzplatz für jeden!“ Das lange geplante Dorfgemeinschaftshaus gehört zu den großen Bauprojekten, die Segnitzer im kommenden Jahr beschäftigen werden.

In wenigen Wochen rollen die Bagger, versprach die Bürgermeisterin. Und nicht nur dort, auch die Umgestaltung der Mainlände und der Ortsdurchfahrt sollen in Angriff genommen werden. Stolz ist die Bürgermeisterin hier vor allem auf den Zusammenhalt im Ort, der solche Projekte trägt.

Dank an engagierte Bürger

Und auch in vielen anderen Bereichen sticht die Gemeinde durch großes ehrenamtliches Engagement hervor. Das Jubiläumsjahr zum 875. Geburtstag liegt hinter den Helfern, die 13 Vorträge und Veranstaltungen gestemmt haben. Und dazu den großen Kreisheimattag, der dafür sorgte, dass Segnitz „gastfreundlich in Erinnerung bleibt“, so Marlene Bauer.

Sie bedankte sich bei allen, die diese Veranstaltungen möglich gemacht hatten und darüber hinaus sich im Ort engagieren. Besonders hob sie dabei Norbert Bischoff hervor. Der Gemeinderat sei der „Motor, der hier alles am Laufen hält“, erklärte sie. Vor allem rund um das Jubiläum habe er viel Zeit und Energie investiert.

Daneben gibt es eine Vielzahl von Gruppen und Vereinen, die sich während des Jahres um den Segnitzer Alltag kümmern. Ob Museumscafé, Mainfest oder Sport – der kleine Ort ist in all diesen Bereichen aktiv. Eine eher stille Helferin hob die Bürgermeisterin besonders hervor: Elfriede Kempe, die sich um die Älteren Mitbewohner kümmert.

Stille Helferin

Sie besucht vor allem Kranke, die das Haus nicht verlassen können und schenkt ihnen vor allem Zeit. Für diesen Einsatz der selbst schon über 80-Jährigen dankte Marlene Bauer besonders. Wie sehr Elfriede Kempe sich selbst dabei lieber im Hintergrund sieht, zeigte ihre Reaktion auf die große Packung Dankeschön-Schokolade: „Mag jemand Schokolade? Greift zu!“

Lob gab es auch für die sportlichen Erfolge bei den Schützen und Faustballern. Außerdem begrüßte die Bürgermeisterin fünf Neubürger in der Gärtnergemeinde. Eine davon ist eine Rückkehrerin, alle anderen sind „der Liebe wegen“ nach Segnitz gezogen, wie Marlene Bauer augenzwinkernd bemerkte. Zuversicht auf der ganzen Linie in der Gärtnergemeinde also. Einzig die Feuerwehr ist ein Sorgenkind, hier muss die Mannschaft dringend verstärkt werden, erklärte die Bürgermeisterin. An Baustellen mangelt es in Segnitz also in diesem neuen Jahr wirklich nicht.