In Martinsheim: Hunde müssen an die Leine

Künftig gibt es auch in Martinsheim eine Hundeverordnung welche die Leinenpflicht regelt, nachdem zuvor schon mehrfach darüber diskutiert worden war. Dies beschloss der Gemeinderat Martinsheim in seiner Sitzung am Montagabend in der alten Schule in Martinsheim.

Andere Gemeinden in der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit hatten bereits in den vergangenen Jahren entsprechende Verordnungen verabschiedet, so dass diese als Beispiele genutzt werden konnten. Darüber, dass innerorts und 100 Meter um die Ortschaften eine Leinenpflicht herrschen soll, war sich der Rat schnell einig. Außerdem gilt diese auch im Bereich von Aussiedlerhöfen oder ähnlichen außerörtlichen Bebauungen. Die Idee in der Flur spezielle Gebiete auszuweisen in denen keine Leinenpflicht besteht und diese sonst auf das gesamte Gemeindegebiet auszuweiten wurde hingegen verworfen. Dies sei nicht nur sehr kompliziert sondern auch rechtlich problematisch, befanden einige Gemeinderäte.

Der Bauantrag zur Sanierung und Umnutzung der alten Schule in Unterickelsheim zu einem Wohngebäude mit drei Wohneinheiten wurde genehmigt. Allerdings muss noch die Ev.-Luth. Pfarrkirchenstiftung Unterickelsheim zustimmen, da das Gebäude neben der Kirche steht welche ein Einzeldenkmal ist. Die alte Schule selbst steht nicht unter Denkmalschutz informierte Bürgermeister Rainer Ott.

Gemeinderat Ulrich Falk gab einen Zwischenbericht über die Flüchtlingsarbeit. Von März 2015 bis Oktober 2017 wurden über 60 Flüchtlinge in zwei Unterkünften in Enheim betreut. Seit dem 23. Oktober besteht keine dezentrale Unterkunft mehr in der Gemeinde. Acht syrische Familien haben Wohnungen in Enheim, Martinsheim, Obernbreit, Marktbreit und Ochsenfurt gefunden und werden auch weiterhin vom Arbeitskreis Flüchtlinge unterstützt.

Ein Problem war und ist die Mobilität in der Region. Hierfür sind die von der Gemeinde geförderten regelmäßigen Fahrten des Bürgerbusses und das Dorfauto in Gnötzheim wichtig. Positiv für die Gemeinde ist, dass die schulpflichtigen Kinder der Flüchtlingsfamilien die Grundschule und den Kindergarten in Martinsheim besuchen. Dies trägt zu höheren Schülerzahlen in den Einrichtungen bei und leistet einen Beitrag zum Erhalt der Grundschule.

Künftig wird Unterstützung bei der Suche nach Arbeits-, Ausbildungs- und Praktikumsstellen noch mehr in den Vordergrund rücken, erläuterte Ulrich Falk. Der Arbeitskreis wird sich auch weiterhin um die Integration der syrischen Familien in den umliegenden Ortschaften kümmern. Der aktive Kern der Helfer besteht aktuell aus rund 20 Personen, hob er lobend hervor.

In Gnötzheim steht derzeit probeweise ein Grüngut-Container, der bislang gut angenommen wird, erklärte der Bürgermeister.

Am Donnerstag, 8. November, soll im Feuerwehrhaus in Unterickelsheim ein Treffen von Eltern und Interessenten zur Gestaltung des neuen Spielplatzes durchgeführt werden. Beginn ist um 20 Uhr.

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist voraussichtlich am 4. Dezember.