In Mainstockheim schließen die Bankfilialen

Erleichterung bei den Mainstockheimer Gemeinderäten: Der seit rund einem Jahr vakante Posten des Seniorenbeauftragten ist wieder besetzt. In der Ratssitzung am Donnerstagabend erklärte sich Peter Brandner bereit das Amt zu übernehmen. Allerdings machte Brandner auch deutlich, dass er sicher kein bequemer Referent sein werde. Die Ratskollegen quittierten Brandners Entscheidung mit Beifall.

Totengedenken zu Beginn der Sitzung: Mit einer Schweigeminute nahmen die Räte Abschied vom kürzlich verstorbenen Burkhard Seipel, der dem Ratsgremium von 1972 bis 2011 angehörte und dabei von 1976 bis 1990 erster Bürgermeister der Gemeinde Mainstockheim war.

Bis Ende des Jahres werden wohl die beiden Bankfilialen in Mainstockheim schließen, was vor allem ältere Bürger mit großen Sorgen erfüllt. Auf Nachfrage bestätigte Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs, dass sich das Ratsgremium zwar mit beiden Banken im Gespräch befinde, dass aber die Gemeinde kaum Einfluss auf die Entscheidung habe. Wie Sabine Voit, sie ist in einer der Filialen beschäftigt, ausführte, können Überweisungen dann allerdings telefonisch erledigt werden und auf diesem Weg auch Bargeld bis zu einer bestimmten Summe bestellt werden.

Der Westgiebel des Bauhofes soll bei der Dacherneuerung in Holz ausgeführt werden, so entschied eine Ratsmehrheit. Dem Vorschlag des Bürgermeisters, aus Witterungsgründen den Giebel mit Kupfer zu verkleiden, folgten fünf Räte, sieben stimmten dagegen.

Nun hat auch die Gemeinde Rottendorf ihr Interesse an einer interkommunalen Allianz (ILEK) mit der Stadt Dettelbach und den Gemeinden Mainstockheim, Albertshofen, Biebelried und Buchbrunn erklärt. Am 22. und 23. Juni dieses Jahres wird es dazu ein Seminar geben, an dem alle Gemeinden beteiligt sind. Erst dann wird die endgültige Entscheidung zur Gründung der Zusammenarbeit getroffen.

Auch noch nicht endgültig getroffen ist die Entscheidung über die Starkstromleitung Südlink. Hierzu soll es weitere Infos noch in diesem Monat geben, so der Bürgermeister.