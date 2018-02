In Fahr ist die Feuerwehr-Welt in Ordnung

In Fahr ist die Feuerwelt in Ordnung. Diese Feststellung traf Kreisbrandinspektor Michael Krieger in der Hauptversammlung der Wehr, in der Vorsitzender Günter Dittmann auch etliche Jugendliche begrüßen konnte.

Im Mittelpunkt stand die Wahl der Kommandanten. Die Auszeichnung für langjährige Vereinszugehörigkeit musste verschoben werden, da die zu ehrenden Mitglieder Armin Schmitt, Karl-Heinz Seifert und Waldemar Leibold nicht anwesend waren.

Unter der Regie von Bürgermeister Peter Kornell gingen die Wahlen flott über die Bühne. Einstimmig wiedergewählt wurden Kommandant Kilian Meusert und dessen Stellvertreter Markus Lukas. Kornell freute sich über die Wiederwahl der beiden Kommandanten, die ihre Aufgabe seit etlichen Jahren mit „Herzblut“ wahrnehmen würden. „Ihr versteht es auch immer wieder, die Leute zu motivieren und für die Feuerwehrtätigkeit zu begeistern“, lobte der Stadtchef das Führungsduo.

Eingangs der Zusammenkunft verlas Schriftführer und Schatzmeister Bernhard Gehring das Protokoll der letzten Hauptversammlung und erstattete anschließend den Kassenbericht. Korrekte Belegführung attestierte Prüfer Günther Nikola.

Zehn Einsätze und 22 Übungen

In seinem Tätigkeitsbericht erinnerte Kommandant Meusert an zehn Einsätze sowie 22 Gruppenübungen. Die Fahrer Wehr legte einige Leistungsprüfungen ab und hat mit Niclas Dittmann, Stefan Krämer, Lukas Meusert und Markus Schmitt vier neue Atemschutzträger. Im Laufe des Jahres wurden zudem vier Feuerwehranwärter in den aktiven Dienst übernommen, so dass die aktive Mannschaft 31 aktive Feuerwehrdienstleistende hatte.

In Vertretung des Jugendwartes Alois Dittmann verlas Markus Lukas den Bericht der Jugendfeuerwehr. Bei der Suche nach Verstärkung des Nachwuchses hofft Lukas auf Unterstützung der gesamten Wehr. In seinem Grußwort verwies Kreisbrandinspektor Michael Krieger auf den guten Ausbildungs- und Leistungsstand der Fahrer Wehr. „Das ist eine tolle Sache, wie ihr dass alles macht“, lobte Krieger die Führungsarbeit der Wehr im Volkacher Stadtteil.