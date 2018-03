„Ein super Team, das immer top vorbereitet ist“ war der Grundtenor des Bereitschaftsleiters Harald Erhard bei der Eröffnung des Vereinsabend im voll besetzten Saal des Rot-Kreuz Heimes. Und die stellvertretende Bürgermeisterin Gerlinde Martin konnte dies in allen Punkten bestätigen: „Das was hier für die Region geleistet wird beeindruckt mich zutiefst!“

Der stellvertretende Bereitschaftsleiter Felix Wallström startete ein Impulsreferat unter dem Motto „Wir gestalten Zukunft“ mit einem Rück- und Ausblick. „Ohne Vergangenheit keine Zukunft“, so Wallström am Anfang seines Vortrages. Er berichtete über Besonderheiten aus dem Jahr 2017. Wert wurde hier auf intensive Fortbildung und Weiterqualifikationen gelegt, was eine lange Liste von bestandenen Prüfungen belegte.

Für dieses Jahr stehen zukunftsweisende Konzepte, insbesondere im Hinblick auf die nicht zu unterschätzende Gefahrenlage durch terroristische Bedrohungen an. „Wir werden hier neue Einatzkonzepte probieren“ so Wallström weiter. „Insbesondere werden wir uns nach einem Anschlag auf eine Vielzahl von Verletzten einstellen müssen.“ Dazu hat das Rote Kreuz Volkach das Konzept „Dynamische Patientensimulation“ mitentwickelt, welches mittlerweile auch von anderen Dienststellen übernommen wurde.

Hier wird eine Vielzahl von Patienten durch am Boden ausgelegte Papieranzüge simuliert, welche in genau vorgegebenen Schritten zum Abtransport vorbereitet werden. Auch wird 2018 erstmalig im hiesigen Bereich eine Drohne zum Einsatz kommen, die Unglücksstellen aus der Luft beobachtet. Zudem wird diese Drohne auch eine Wärmebildkamera haben, die zur Vermisstensuche eingesetzt werden kann.

Der Bereitschaftsarzt Sebastian Eibicht dozierte über die Patientenversorgung bei diesen besonderen Einsatzlagen und schilderte seine Erfahrungen nach dem Terroranschlag in Ansbach 2016, wo er mit im Einsatz war. Hierbei stellte er neue Behandlungsmethoden bei Patienten nach Anschlägen vor und zeigte ein in Volkach neu zur Ausrüstung gehörendes spezielles Rettungsset, welches derzeit nur in Bayern bereit gehalten wird. Der stellvertretende Kreisbereitschaftsleiter Christopher Fox beglückwünschte Erhard zu „seiner“ Einheit. Insbesondere auch dazu, „dass Volkach den hohen Standard der Qualitätsprüfung mit Bravour bestanden hat“ so seine abschließende Betrachtung.

Folgende Ehrungen wurden vorgenommen: BRK-Ehrenzeichen: Matthias Glaser und Sebastian Kreuzer. Jahresspangen für langjährige Mitgliedschaft: Fünf Jahre: Tanja Albrecht, Tobias Bauer, Christian Bernhardt, Eva Dusolt, Sebastian Kreuzer, Lukas Zimmermann. Zehn Jahre: Laura Henkelmann. 15 Jahre: Alexander Baumgartl, Sebastian Eibicht, Patrick Krämer, Dr. Klaus-Peter Zeh. 20 Jahre: Jutta Erhard, Bettina Kralenetz, Sabrina Wiener. 25 Jahre : Matthias Heckelt. 30 Jahre: Hubert Lukas. 40 Jahre: Bernhard Pfaff.