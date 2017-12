Im fünften Jahr zum Lachen in den Keller gehen

Wilhelm Wolpert kommt aus Haßfurt, ist ein Kenner der fränkischen Mundart und Seele und war der erste Künstler, den Stefan Schiebel in seinen gerade umgebauten Weinkeller in der Zehntgasse 10 in Sulzfeld eingeladen hat. Inzwischen ist Wolpert in guter Gesellschaft. Seit fünf Jahren lädt Schiebel jetzt schon in die Katakomben der Weinkellerei Vollert. Jetzt hat er sein fünftes Jahresprogramm vorgestellt.

Wolpert macht den Abschluss

Auch darin kommt wieder Wilhelm Wolpert vor. Der wird mit seinem Programm „Weihnachtliche Geschichtli und Gedichtli“ am 29. Dezember den Schlusspunkt im Jahr 2018 setzen. Davor sind sieben Auftritte geplant.

Spanende Sachen erlebt

Inzwischen hat Schiebel so seine Erfahrungen gesammelt. „Es ist immer spannend“, sagt der Mann, der hauptberuflich die Weinkellerei Vollert betreibt. Wenn man ihn nach den bisherigen Höhepunkten fragt, tut er sich schwer. „Das sind alles tolle Typen“, findet er, wobei ihm Andi Ost auch wegen eines Hochzeitsantrages in eigener Sache besonders in Erinnerung geblieben ist. Auch der aus der Fastnacht in Franken bekannte Sitzungspräsident Bernhard John Händel habe als Stimmenimitator, Moderator und Entertainer eine tollen Auftritt hingelegt.

Kurzfristige Absage

Dass ein Veranstalter immer auf heißen Kohlen sitzt, hat Schiebel auch erlebt. Zum Beispiel als die bekennende Oberfränkin Lissy Aumeier, die schon mehrfach in Sulzfeld war, eine Stunde vor ihrem Auftritt abgesagt hat. Schlimm, aber eine Katastrophe war das nicht: „Wir haben dann alle bei Leberkäse und Schoppen im Innenhof gefeiert“, sagte Schiebel, der so etwas nicht öfter braucht.

Los geht es im Januar

Im nächsten Jahr geht er davon aus, dass alle, die zugesagt haben, auch zu sehen sein werden. Los geht es am 13. Januar um 20 Uhr mit Annette von Bamberg. Ihr Programm „Es gibt ein Leben über 50 – jedenfalls für Frauen“ wendet sich an Frauen und Männer, die wissen wollen, „warum die Frauen so sind, wie sie sind“.

Mäc Härder kommt

„Wir haben nicht gegoogelt, wir haben überlebt“, sagt Mäc Härder. Der Bamberger wird am 23. Februar, um 20 Uhr zeigen, wie sich die Welt in den letzten 30 Jahren verändert hat. Fredi Breunig ist mit „Wallich nett“ am 17. März um 19.30 Uhr dran und verspricht, den Franken in die Seele und aufs Maul zu schauen. Am 19. Mai werden sich „Der Kaiser und der Bauer“ im Keller treffen. Der „frotzelnde Franke“ Jörg Kaiser und der „fränkische Lieder-Chaot“ Atze Bauer bieten Franken im Doppelpack. Weniger Fränkisches, dafür Loriot in allen Variationen gibt es einen Monat später am 10. Juni um 17 Uhr.

Matuschik kommt gerne wieder

Nach der Sommerpause hat Matthias Matuschik am 30. September um 17 Uhr seinen zweiten Auftritt im Keller. „Gerne wieder“ heißt das Programm des eher bissigen Kabarettisten, der beim ersten Aufritt regelrecht gefeiert wurde. Wilhelm Wolpert schließlich schließt das Kulturangebot ab, das inzwischen seine Fans ab.

Eine Bereicherung

Sulzfelds Bürgermeister Gerhard Schenkel spricht in seinem aktuellen Grußwort an die Freunde des Kabaretts von „einem kleinen Jubiläum“. Schiebel habe es in fünf Jahren geschafft, seine Bühne im Weinkeller weithin bekannt zu machen. „Die Einrichtung ist eine große Bereicherung für unseren Ort“, schreibt Schenkel und wünscht eine „unterhaltsame und inspirierende Spielzeit 2018“. Und die geht Mitte Januar los.