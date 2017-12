KITZINGEN vor 42 Minuten

Im Vorbeifahren gegen Lkw-Stoßstange

Während einer Unfallaufnahme musste ein 39-jähriger Lkw-Fahrer in Kitzingen am Hindenburgring West/Höhe Würzburger Straße auf der Straße warten. Als eine 36-jährige Autofahrerin am Lkw vorbeifahren wollte, blieb sie an der Metallstoßstange hängen. Dabei wurde ihr Pkw erheblich beschädigt. Schaden laut Polizeibericht: 8000 Euro.