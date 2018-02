Im Kleinwagen überschlagen

Leichte Verletzungen und ein Totalschaden am Auto sind das Ergebnis eines Wildunfalls am Dienstagmittag. Laut Polizei fuhr eine 52-Jährige in ihrem Renault Clio auf der Kaltensondheimer Straße in Kitzingen stadtauswärts. Auf Höhe der Eherieder Mühle sprang ein Reh auf die Fahrbahn. Die Fahrerin erschrak, bremste und verriss dabei das Lenkrad. Das Fahrzeug schleuderte quer zur Fahrbahn und überschlug sich – die 52-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Schaden am Auto: 6000 Euro.