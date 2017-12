Im Jugendhaus muss Ordnung einkehren

Nach Beschwerden von Martina Luckert wegen ausufernden Nutzungszeiten und zu lauter Musik im Jugendraum über einen längeren Zeitraum handelte der Gemeinderat jetzt. Da manche Jugendlichen in der nahen Vergangenheit bei Partys immer wieder über die Stränge geschlagen hätten, erließ der Gemeinderat Sulzfeld eine Nutzungsordnung für das Jugendhaus, das teilweise als offener Jugendtreff genutzt wird.

Hausverbote drohen

Jetzt gelten entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen ganz offiziell Verbote für Alkohol, Zigaretten sowie körperliche Gewalt. Geahndet werden auch Beschimpfungen und Bedrohungen. Musik ist ab Mitternacht nur noch in Zimmerlautstärke zulässig und das Ende von privaten Feiern auf spätestens 2 Uhr festgelegt. Abfälle seien aufzuräumen und das Gebäude sei nach 24 Stunden besenrein zu hinterlassen. Werden die Vorgaben nicht eingehalten, kann das zu einem Hausverbot und in schwerwiegenden Fällen einer polizeilichen Anzeige führen.

Der Schlüssel zum Jugendhaus wird vom Jugendbeauftragten der Gemeinde verwahrt und verwaltet. Für den normalen Jugendtreff ist das Ende der Musik und die Öffnungszeit auf 22 Uhr begrenzt. Halten sich die Jugendlichen nicht an die Nutzungsordnung, werde das Jugendhaus automatisch für einen Monat geschlossen.

Weitere Themen im Rat

Außerdem ging es in der Sitzung um diese Punkte:

• Die Gemeinde Sulzfeld hat einen staatlich ausgezeichneten Wald, der im kommenden Jahr auch noch Geld abwirft, denn der Forstbetriebsplan sieht einen Jahresüberschuss von über 10 000 Euro für 2018 vor. Im Klingwald läuft derzeit schon der Holzeinschlag von 140 Festmeter (FM). Wie der zuständige Förster Achim Volkamer betonte, sei der Eichen-Preis gut „weil wir gar nicht so schnell fällen können, wie der Markt fordert“. An zwei Gebieten werden 300 Meter Zaun gebaut und rund 2000 Euro für die Befestigung ausgegeben. Eine große Einnahme von 20 000 Euro ergeben die Zuschüsse aus dem Naturschutzprogramm, was dazu führt, dass laut Forstbetriebsplan am Ende 10 850 Euro übrig bleiben sollen. Schon diesem Samstag steht der Holzstrich ins Haus, der am östlichen Waldeingang startet.

• Wie einige andere Kommunen vorher, beschloss der Sulzfelder Gemeinderat, dem Antrag des Kitzinger Tierschutzverein stattzugeben. Der Verein hatte bislang als freiwillige Leistung 20 Cent pro Einwohner bekommen und wegen eines hohen Defizits in den vergangenen Jahren beantragt, den Zuschuss auf einen Euro pro Bürger zu erhöhen.

• Bürgermeister Gerhard Schenkel schilderte eine bemerkenswerte Aktion der Schüler der vierten Klasse. Die Schüler hatten sich mit der Arbeit des Gemeinderats befasst, wozu auch die Sanierung der Sanitäranlagen in der Schule gehört. Als die Schüler erfuhren, dass diese fast 170 000 Euro kosten solle, hätten sie die Ärmel hochgekrempelt, um Geld dafür zu erwirtschaften. Die Schüler machten sich flugs ans Basteln und verkauften ihre Sachen kürzlich auf dem Weihnachtsmarkt. Dabei erlösten die Viertklässler 187 Euro, die wie angekündigt, demnächst dem Bürgermeister übergeben werden. Gerhard Schenkel lobte das Engagement der Schüler und auch die Ratsrunde zollte den Schülern Respekt für ihre Aktion.

• Der Gemeinderat folgte dem Bauausschuss bei dessen Empfehlung, aus dem kommunalen Förderprogramm keine Zuschüsse bei den Sanierungen der Anwesen Friesengasse 4 und Friesengasse 6 zu gewähren. Denn die SBS-Planungsgemeinschaft sah keine ganzheitliche Verbesserung bei der Dachsanierung gegeben.

• Die Gemeinde möchte die Fenster am Hohen Turm erneuern, was rund 20 000 Euro kosten würde. Da es derzeit kaum Zuschüsse dafür gebe, soll die Verwaltung die Förderkulisse beobachten und bei besserer Gelegenheit die Möglichkeit ergreifen.