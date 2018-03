Im Gleichschritt weiter

Ein leichtes Amt hatte Melanie Behnke-Kelle als Wahlleiterin in der Jahresversammlung des Automobilclubs (AMC) Kitzingen.

Die Führungsriege mit dem Vorsitzenden Walter Loschky und seinem Stellvertreter Rainer Gutzeit stellte sich zur Wiederwahl und erhielt erneut das Vertrauen. Hans Piller fungiert als Schriftführer in Personalunion und ist schon rekordverdächtige 44 Jahre für die Finanzen verantwortlich. Dessen Arbeit prüfen die Revisoren Melanie Behnke-Kelle und Klaus Issig.

Ihre bisherigen Posten bekleiden auch in Zukunft Sportleiter Norman Struckmann, Verkehrsreferent Georg Büchlein, Touristikleiterin Anna Kühnel, Oldtimerreferent Hans-Rainer Kienberger. Neu im Amt des Jugendleiters ist Markus Friemelt, der Andreas Winter nachfolgte. Die Beisitzerriege bilden Günter Kahl, Erich Lenz und Klaus Ruß und zu ADAC-Delegierten bestimmten die Mitglieder Walter Loschky und Hans Piller.

Walter Loschkys erste Amtshandlung nach seiner Wiederwahl war die Ehrung treuer Mitglieder. Loschky ehrte Bernhard Hörlin, Roland Scholler und Georg Büchlein für 40 Jahre im AMC und dem Gesamtclub ADAC, auf 25 Jahre ging die Auszeichnung an Armin Kuhnert.

In seinem Jahresbericht ging Walter Loschky auf das umfangreiche Vereinsgeschehen wie die Monatsversammlungen, Ausflüge, die Maiblüten-Suchfahrt, die Reihe des Old- und Youngtimer-Sommers, ein Bremsen-Stoßdämpfer-Reifen-Prüftest, der Seniorenausfahrt und die Weihnachtsfeier ein. Erneut richtete der AMC einen Jugend-Kart-Meisterschaftslauf aus und zu einem so genannten Boxenstopp besuchten Interessierte einen Trainingsabend des Nachwuchses.

Sehr aktiv waren die Oldtimer-Liebhaber um deren Fachreferenten Hans-Rainer Kienberger. Walter Härtlein organisierte ein Oldtimertreffen zur Marktbreiter Kirchweih, York Falkenberg und Hugo Brennfleck luden zu Ausfahrten und mit zwei rößeren Veranstaltungen betrieb der AMC Werbung in eigener Sache.

Eine große Besucherschar fand den Weg zur zweiten Auflage der Main-Motor-Classics auf dem ehemaligen Gartenschaugelände, wo unter der Regie von Rainer Gutzeit Oldtimer aus fünf Nationen zu bestaunen waren. Am Tag der Franken war der AMC ebenfalls vertreten mit Fahrzeugen der Automobilgeschichte. In der Eherieder Mühle ging in zwölfter Auflage das Oldtimertreffen über die Bühne und den Abschluss bildete eine Abendveranstaltung mit Sportfahrer-Ehrungen in den KLZ-Räumen von Klaus Hoffmann.