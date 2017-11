Im Gewerbegebiet Geiselwind: Baubeginn möglichst im Winter

Der Käufer der rund acht Hektar großen Gewerbefläche im Geiselwinder Inno-Park möchte möglichst noch in diesem Jahr mit der Erschließung beginnen. In der Sitzung des Gemeinderates lag dem Gremium ein Antrag der Firma Dietz Grundstücks GmbH aus Bensheim vor, bei dem es um Erdarbeiten geht. Der Gemeinderat um Bürgermeister Ernst Nickel stimmte den Abgrabungen und Aufschüttungen zu, das Ganze wird nun an das Landratsamt weiter geleitet. Sobald die Zustimmung von dieser Stelle eintrifft, soll es los gehen.

Wie Verwaltungsleiter Wilfried Hack mitteilte, will der Bauherr bei günstiger Witterung im Dezember und Januar arbeiten. Das acht Hektar umfassende Grundstück hat einen enormen Höhenunterschied. Dieser wird zunächst ausgeglichen und eingeebnet. Danach soll der Bau der Hallen für das Logistik-Unternehmen im Frühjahr 2018 starten.

Es ist das erste größere Bauvorhaben in dem seit 2104 bestehenden, rund 17 Hektar umfassenden Areal. Die in Bensheim ansässige Dietz AG hatte im Sommer mit rund 87 000 Quadratmeter das nahezu halbe Gebiet im Osten von Geiselwind erworben. Das Unternehmen will dort 43 000 qm Lager- und Logistikfläche entwickeln. Nach derzeitiger Planung soll das neue Logistikzentrum aus fünf Halleneinheiten zwischen 6 000 und 10 000 Quadratmetern bestehen. In Geiselwind zeigte man sich zufrieden über diesen Deal, der etliche Arbeitsplätze bringen soll.