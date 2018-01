KITZINGEN vor 3 Stunden

Im Begegnungsverkehr berührt

Am Donnerstagfrüh begegneten sich in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen zwei Autofahrer an einer Engstelle. Dabei kam es zur Berührung der beiden Außenspiegel. Am blauen Ford einer 51-jährigen Frau wurde der Spiegel beschädigt. Der Unfallgegner fuhr ohne anzuhalten weiter. Schaden laut Polizeibericht: 100 Euro.