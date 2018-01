Im Bann des Vesuvs

24 Schüler des FLSH Schloss Gaibach stellten ihre Erlebnisse einer einwöchigen Studienfahrt an den Golf von Neapel vor, die sie im vergangenen Herbst durchgeführt hatten. Die Veranstaltung fand im Rahmen der „Gaibacher Gespräche“ statt und wurde von den beiden Seminarleitern Sebastian Kaiser und Martin Redweik organisiert.

Eine bildhafte Dokumentation des Besuchs der historischen Ausgrabungsstätte Pompeji, die 79 n. Chr. verschüttet wurde, vergegenwärtigte eindrucksvoll das Gefahrenpotenzial, das auch heute noch vom Vesuv auf den Golf von Neapel ausgeht, heißt es in einer Pressemitteilung. Franziska Maier wies in ihrem Vortrag jedoch auf die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des vulkanischen Ausgangsgesteins für landwirtschaftliche und architektonische Zwecke hin, die ursächlich für die dichte Besiedlung der Region sind, wovon sich die Exkursionsgruppe am Kraterrand des Vesuvs überzeugen konnte.

Das geschäftige Leben der Menschen in der Altstadt von Neapel hinterließ bei den Schülern einen bleibenden Eindruck, der mit einer Führung durch die Unterwelt der italienischen Metropole vertieft wurde. Urlaubsgefühle weckten impressionistische Bilder der vierstündigen Wanderung zum Monte Solaro (589 Höhenmeter) auf der romantischen Kalksteininsel Capri.

Moderatorin Theresa Lorey führte durchs Abendprogramm und reflektierte die Studienfahrt, die bei allen Beteiligten sehr gut ankam. Im Vorfeld der Reise hatten die Oberstufenschüler Transport, Unterkunft sowie das Exkursionsprogramm im Rahmen ihres Projekt-Seminars eigenständig vorbereitet und organisiert. Mit Pesto-Röllchen a la Italia, die von den Schülern gebacken worden waren, konnten die zahlreichen Zuhörer zudem einen kulinarischen Eindruck von der Reise gewinnen.