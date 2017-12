Igel-Hilfe

(rtr) Besuch von der Igelstation Gerbrunn bekamen die Schüler der Grundschule Buchbrunn im Schulhaus Kaltensondheim. Herbert Martin brachte kein lebendes Tier mit, zeigte jedoch in einer Power-Point-Präsentation lehrreiche Fotos, denn seit mehr als 25 Jahren widmen sich er und seine Frau den stacheligen Tierchen, heißt es in einer Mitteilung. Die Kinder lernten, was dieses Wildtier frisst, wie man kranken oder zu jungen Tieren mit Katzenfutter helfen kann, sich ein gutes Gewicht für den Winterschlaf anzufressen und welches Revier ein gesunder Igel hat. Abgerundet wurde der Besuch mit einem Film über die Aufzucht von Jungtieren und vielen Fragen von Seiten der Kinder.