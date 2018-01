„Ich sang um mein Leben“

„Eine Geschichte von der Kraft des Gesangs und der Liebe“ hat Judith Schneiderman in ihren Erinnerungen aufgeschrieben. Veröffentlicht wurden sie erstmals 2009 in den USA und 2013 in Deutschland. Anlass für die in Deutschland lebende Tochter Helene Schneiderman, den Lebensweg ihrer Mutter aus den Karpaten über Auschwitz und Landsberg bis nach New Jersey in einem Liederabend nachzuzeichnen.

Von einer „sensiblen Verlebendigung durch Künstler“ sprach Margret Löther, Vorsitzende des Fördervereins Alte Synagoge, in ihrer Begrüßung. Was sie damit meinte, waren die großartigen Akteure, Pianist Götz Payer, Bariton Motti Kastón, Schauspielerin Franziska Walser und nicht zuletzt Mezzosopranistin Helene Schneiderman, die die Autobiographie Judith Schneidermans lebendig werden ließen.

„Am 3. Januar, vor drei Wochen, ist Judith Schneiderman gestorben“, begann Franziska Walser. „Es kommt uns zu Bewusstsein, was wir ihr verdanken. Dieses positive Lebenszeugnis einer so schweren und bitteren Zeit. Das ist menschliche Größe, dafür sind wir ihr dankbar!“

Und dann liest Walser auf der Bühne, am Tisch sitzend, aus den Aufzeichnungen von Judith Schneiderman. Wie gebannt lauscht das Publikum auf die angenehme Erzählstimme. Ohne Pathos rezitiert Franziska Walser: „Warum? Warum jetzt, nach all den Jahren?“ Da sei etwas gewesen, was in ihr brodelte, was noch erledigt werden wollte, erklärt Judith in ihrem Buch. „Meine Geschichte muss erzählt werden, damit die Welt erfährt, dass aus Vernichtung und Tod neues Leben hervorgehen kann.“

Die Geschichte beginnt in ihrem Heimatort Rachov, das damals tschechisch war und heute zur Ukraine gehört, wo sie 1928 in eine tief religiöse Familie geboren wurde. „Wir waren acht Kinder, eine glückliche Familie, in der viel gesungen und gelacht wurde, auch wenn wir nicht viel Geld hatten.“

„Wenn ich einmal reich wär'“, sang Motti Kastón, begleitet am Flügel von Götz Payer. Die Lebensstationen ihrer Mutter veranschaulichte Helene Schneiderman musikalisch mit sephardischem (aus dem Mittelmeerraum) und jiddischem (aus Osteuropa) Liedgut. Aber auch mit Liedern von Franz Schubert – das sei nicht Schubert, sondern chassidisch aus Mitteleuropa, pflegte der Großvater zu sagen.

1944 kam die Besatzung: Ausgangssperre und gelber Stern. Deportation nach Auschwitz in den neuen maßgeschneiderten Matrosenkleidchen. Judith, sing uns ein Lied, baten die Mitgefangenen. Das hörte eine Offiziersfrau und fortan sang Judith im Casino. „Ich sang um mein Leben“, sagt sie und überstand auch den Todesmarsch aus dem Konzentrationslager.

Eindringlich und einfühlsam erklingen die jiddischen Weisen zwischen den Textpassagen, harmonisch aufeinander abgestimmt. Es ist diese besondere Atmosphäre, die die Künstler ausstrahlen. Das Authentische, was anrührt und überzeugt. Wohltuend auch, dass die Zuhörer diese Stimmung aufnahmen und nicht durch Zwischenapplaus zerstörten.

Nach Kriegsende 1945 traf Judith in einem Lager in Landsberg am Lech ihren späteren Mann Paul. „Hier gab es alles: Geschäfte, Schulen und – ein Theater!“ erinnert sie sich. Als Mitglied der jiddischen Theatergruppe gastierte sie unter anderem in Stuttgart, wo Tochter Helene heute noch als Mezzosopranistin singt und auch die anderen drei Ensemblemitglieder engagiert sind.

Judith Schneiderman bekennt in ihrem Buch: „Wenn ich überlebe, kaufe ich Land, das weiter als das Auge reicht“. Diesen Wunsch erfüllte sie sich gemeinsam mit ihrem Mann Paul in New Jersey.

„Der Mensch muss eine Heimat haben“, mit dem Lied von Mischa Spoliansky, endete ein außergewöhnlicher Samstagabend in der Alten Synagoge. Stehender Applaus der etwa 120 Zuhörer für vier herausragende Künstler, die auf Einladung von Alt-Oberbürgermeister Bernd Moser nach Kitzingen gekommen waren.