IG Metall unterstützt Mainfränkische Werkstätten

In einer verdichteten Arbeitswelt, die stark auf Leistung setzt, macht die IG Metall auf Arbeitnehmer aufmerksam, die der besonderen Fürsorge bedürfen: Menschen mit Behinderung.

Bei einem Besuch der Mainfränkischen Werkstätten in Kitzingen übergab Walther Mann, 1. Bevollmächtigter der IGM-Geschäftsstelle Würzburg, einen Scheck über 2000 Euro. Die IGM hatte in einer bundesweiten Fragebogenaktion zum Thema „Politik für alle – sicher, gerecht und selbstbestimmt“ 681 241 Mitarbeiter der Metallbranche aus rund 7000 Betrieben befragt. Im Bereich Würzburg beteiligten sich 5266 Arbeitnehmer aus 33 Betrieben. Für jeden ausgefüllten Fragebogen spendet die Gewerkschaft nun einen Euro an ein soziales Projekt. Im Bereich Würzburg zählen die Mainfränkischen Werkstätten zu den Nutznießern.

„Nur in einer gerechten Gesellschaft können alle Menschen sicher und selbstbestimmt leben. Dafür arbeiten wir als IG Metal und zeigen Solidarität mit jenen, die Unterstützung brauchen“, sagte Mann. Die Spende sei „ein kleines Zeichen, dass die Arbeit der Mainfränkischen Werkstätten enorm wichtig ist“.

Dieter Körber, Geschäftsführer der Mainfränkischen Werkstätten gGmbH, erklärte im Gespräch mit IGM-Vertretern und Betriebsräten aus der Region Kitzingen, dass der Lebenshilfe-Betrieb in Mainfranken zurzeit 1300 Mitarbeiter beschäftige, dazu weitere 900 in Tochterunternehmen. Mit den Partnerunternehmen, die Aufträge an die Mainfränkischen Werkstätten vergeben, erzielt man zurzeit 17 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Dieses Arbeitsergebnis fließt in den Werkstattlohn, den die behinderten Mitarbeiter erhalten. Der wiederum setzt sich zusammen aus einem Grundlohnanteil, den jeder erhält, und einem Steigerungslohnanteil, der den persönlichen Leistungen entspricht. Im Durchschnitt, so sagte Körber, bekommt ein Mitarbeiter mit 35-Stunden-Woche 180 Euro im Monat.

Die Mainfränkischen Werkstätten bemühen sich, möglichst viele Mitarbeiter mit Handicap in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen auf dem ersten Arbeitsmarkt unterzubringen. Dreimal ist das in den vergangenen zwei Jahren geglückt. Immerhin 50 Behinderte werden in Außenarbeitsplätzen bei Partnerfirmen eingesetzt. Alle anderen arbeiten bei den Mainfränkischen Werkstätten oder einem der Tochterunternehmen.

In Kitzingen sind 160 Behinderte in den Werkstätten beschäftigt, weitere 90 arbeiten in der Zweigstelle Schwarzach oder an externen Arbeitsplätzen, wie Werkstattleiter Günter Müller erläuterte. Nach der Schule werden neue Mitarbeiter zunächst zwei Jahre in einem Berufsbildungsbereich getestet, im Persönlichkeitstraining geschult und für diejenige Tätigkeit qualifiziert, die ihren Stärken und Interessen entspricht. Dann erst wechseln sie in den eigentlichen Arbeitsbereich.

Die Arbeitsprozesse selbst sind so kleinteilig wie möglich untergliedert, um jedem Mitarbeiter seinen Fähigkeiten gemäß eine sinnvolle Aufgabe übertragen zu können. Die Mainfränkischen Werkstätten bieten über ihre verschiedenen Standorte Arbeitsplätze in den Bereichen Elektro, Metall, Holz, Küche, Druck, Aktenvernichtung, Montage und Verpackung.

Geschäftsführer Dieter Körber hob hervor, dass der Betrieb die gleichen Qualitätsstandards liefern und Zertifizierungen durchlaufen müsse wie andere Zulieferer. Zusammen mit IGM-Vertreter Mann wünscht er sich mehr privatwirtschaftliche und kommunale Firmen, die Aufträge vergeben. Gemeinsam sind sie der Ansicht: „Das kann und muss sich unsere Gesellschaft leisten.“ Körber unterstrich, dass viele behinderte Mitarbeiter, die extern eingesetzt würden, von der Belegschaft gelobt und gern gesehen würden. Sie würden als Hilfskräfte nicht nur die Fachkräfte entlasten, sondern auch einen wertvollen Beitrag zum Betriebsklima leisten.