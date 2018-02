KITZINGEN vor 1 Stunde

I-Phone gestohlen

Am Mittwochnachmittag hielt sich ein 15-jähriges Mädchen am Stadtgraben in einem Döner-Imbissladen auf. Zwischen 14 und 14.30 Uhr wurde ihr aus der Gesäßtasche ein Mobiltelefon gestohlen, berichtet die Polizei. Bei dem Handy handelt es laut Polizeibericht sich um ein I-Phone 6 der Marke Apple. Zur Tatzeit war der Laden gut besucht. Das Handy hat einen Wert von 500 Euro.