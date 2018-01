HvO-Dienst droht eingestellt zu werden

Die Bürger von Albertshofen und Mainsondheim wissen es zu schätzen, dass die Albertshöfer Sanitätsbereitschaft den Helfer-vor-Ort (HvO)-Dienst leistet und so bei Ernstfällen schnell vor Ort und die wichtige Zeit der Erstversorgung abdeckt. Wie Bereitschaftsleiter Alfred Sattes in der Jahresversammlung erklärte, drohe die Einstellung des HvO-Dienstes im kommenden Monat. Der Grund dafür liege schlicht und einfach im personellen Bereich, denn mit Alfred Sattes, Stefan Sattes, Werner Sattes und Philipp Stänicke habe die Bereitschaft nur noch vier HvO-Kräfte, einst waren es mal 13 Kräfte gewesen.

„Durch den HvO werden wir am meisten in der Öffentlichkeit wahrgenommen“, verdeutlichte Alfred Sattes. „Uns fällt es nicht leicht, uns mit dem Aufhören zu befassen, doch wir brauchen einfach mehr Leute um den HvO-Dienst aufrecht erhalten zu können“, betonte Alfred Sattes. Weder finanzielle Gründe, noch fehlende Ausbildung, noch negative Rückmeldungen würden mitspielen. Aus diesem Grund habe die Bereitschaft einen Zuschussantrag für das im vergangenen Jahr angeschaffte HvO-Ersatzfahrzeug bei der Gemeinde zurückgezogen. „Es wäre sehr schade, wenn es den HvO-Dienst nicht mehr gäbe“, meinte Bürgermeister Horst Reuther, diesen Worten schloss sich BRK-Kreisgeschäftsführer Harald Erhard an. Alfred Sattes gab zudem zu bedenken, dass in der Bereitschaft nur noch drei Kameraden hat, die die Qualifikation haben für den Sanitätsdienst. Deswegen stelle sich die Frage, wie lange die Bereitschaft noch ihren Aufgaben gerecht werden könne. Ob für den Sanitätsdienst oder den HvO-Dienst braucht die Bereitschaft dringend neue Kräfte, wie Alfred Sattes anmahnte.

Alfred Sattes informierte, dass die Bereitschaft dankbar dafür sei, dass sie von Erika und Günter Herrmann, der Sanitärfirma Wolfgang Busigel, dem MSC Albertshofen, Günter Raab, Dieter Stadtelmeyer, der Stadt Dettelbach und der Gemeinde Albertshofen Spenden bekam.

Der stellvertretende Bereitschaftsleiter Jörg Müllender lobte die Albertshöfer Einsatzkräfte dafür, dass sie bis auf ein einziges Mal bei allen Notrufen vor Ort waren. Jörg Müllender ehrte mehrere Aktive für jahrzehntelange Mitgliedschaft und Einsatzbereitschaft. Wolfgang Will gehört der Bereitschaft 55 Jahren an, der zur Hauptversammlung nicht anwesend sein konnte, weswegen seine Ehrung demnächst nachgeholt wird. Seit 45 Jahren halten hält Wolfgang Will der Bereitschaft die Treue und war einst auch beim HvO-Dienst dabei. Auf 40 Jahre Sanitätsdienst kommen Alfred Sattes, Michael Frisch und Erich Will. Erich will leistete einst HvO-Dienste, Michael Frisch gestaltete viele Schulungsabende und Alfred Sattes wirkt seit fünf Jahren als Bereitschaftsleiter und war vorher 30 Jahre Stellvertreter des Bereitschaftsleiters. „Ein Bereitschaftsleiter darf erst aufhören, wenn er einen Nachfolger hat“, wandte sich Jörg Müllender scherzend an Alfred Sattes.

Die Bereitschaft hat derzeit 23 Mitglieder, davon 20 Aktive. Zudem unterstützen die Frauen Barbara Hügelschäffer, Gabi Cox, Erika Schmitt, Sabine Uhl und Marianne Mehnert die Bereitschaft bei der Abwicklung der von Manfred Hofmann organisierten Blutspendetermine. „Ohne euch geht es nicht mehr bei den Blutspendeterminen“, sagte Alfred Sattes. Bei den drei Terminen gewinnt die Bereitschaft viele Blutkonserven und zuletzt waren es 89 Blutspender. Die Bereitschaft sicherte im Jahresablauf die Schwimmstunden des Turn- und Sportvereins ab und absolvierte mehrere Schulungsabende. Dazu gehörte auch eine gemeinsamer Schulungsabend mit der Feuerwehr mit dem Thema Eisrettung. Daneben sicherten die Sanitäter noch die Kirchweih und die Feuerwehr-Hauptübung ab.

Alfred Sattes honorierte das Engagement von Bereitschaftsarzt Günter Wloyczyk, der den Sanitätern Wissen vermittle. Der Bereitschaftsleiter dankte seinen beiden Stellvertretern Werner Sattes und Manfred Hofmann, die ihm einiges an Arbeit abnehmen. Beide sind maßgeblich beteiligt, wenn die Bereitschaft zwei Mal pro Jahr die Haussammlungen durchführt. Das zahlte sich vergangenes Jahr mit einem Sammlungsergebnis von 2163 Euro aus.