Hundert Zentimeter und ein Versprechen: Der nadelt nicht

Die Idee stammt aus dem „Treibhaus der Ideen“, einer mit viel Aufwand entwickelten Sammlung von Möglichkeiten, die Kitzingen weiter bringen soll und deren Umsetzung sich der Stadtmarketing-Verein Zug um Zug vorgenommen hat. Fitness am Stadtbalkon ist eine der Aktionen, die im Sommer am Mainufer angeboten werden. Der Kitzinger Picknick-Korb gehört auch dazu und passt ebenfalls eher in den Sommer. In der Vorweihnachtszeit rückt jetzt der Kitzinger Weihnachtsbaum in den Mittelpunkt.

Weihnachtsbaum aus den Reka-Werken

Entstanden ist der Baum in den Reka-Wellpappewerken, einem Kitzinger Traditions-Unternehmen im Gewerbegebiet Floßhafen. Der aus Recycling-Material gefertigte Baum soll ein deutliches Zeichen setzen. „Grün denken, grün handeln, auch mit Gewohntem brechen“ – das steht hinter der Idee. „Warum nicht einmal einen grünen Baum anderer Art ins Wohnzimmer, Kinderzimmer oder ins Büro zu holen“, fragt Claudia Biebl als Vorsitzende des Stadtmarketingvereins und verweist auf einen positiven Nebeneffekt: Der nadelt nicht. Zudem ist er wiederverwendbar, platzsparend und über die Papiertonne „grün“ zu entsorgen.

Baum nach eigenen Wünschen gestalten

Gestalten kann man den einen Meter hohen aufklappbaren Baum nach eigenen Wünschen: Man kann ihn bemalen, Kugeln in die vorgestanzten Löcher hängen, ihn mit einer Lichterkette verzieren oder ihn so schnörkellos lassen, wie wie er ist.

Nach Weihnachten kann man den Bum durch das Stecksystem ganz leicht in zwei Teile zerlegen und platzsparend einlagern. Durch die Wiederverwendbarkeit ist dieser kleine Baum nachhaltig. Konfektioniert wurde der Baum in einer unterfränkischen sozialen Einrichtung, so dass der Kunde mit dem Einkauf zusätzlich benachteiligte Menschen unterstützt.

Zu haben ist das gute Stück für 18,50 Euro in der Geschäftsstelle des Stadtmarketingvereins in der Alten Burgstraße, in der Geschäftsstelle dieser Zeitung in Kitzingen und unter www.kitzingen-kanns.de

Kerze wird entzündet

Richtig weihnachtlich wird es in Kitzingen ab dem 1. Dezember. Am Freitag wird um 17.30 Uhr die größte Adventskerze Bayern zum ersten Mal angezündet. Gleichzeitig wird der weihnachtliche Treffpunkt am Marktplatz eröffnet. Am Sonntag gibt es den Nikolaus-Rock, den Hofrat Walter Vierrether, der frühere Kitzinger Tourismus-Leiter, gemeinsam mit Achim Thiergärtner zum 11. Mal zelebrieren wird. ein. Den Kitzinger Weihnachtsmark gibt es einen Woche später: „Kitzingen leuchtet 2017“ heißt es von Freitag, 8. Dezember, 16 Uhr bis Sonntag, 10. Dezember, 20 Uhr.