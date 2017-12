Hundehalterin gesucht

Am Dienstagnachmittag, 19. Dezember, begegneten sich auf dem Mühlweg in Mainstockheim eine Frau mit ihrem schwarzen Hund und ein acht Jahre altes Mädchen. Dabei kamen die Beiden miteinander ins Gespräch und das Mädchen durfte mit Einverständnis der Frau den angeleinten Hund streicheln. Dieser biss jedoch der Schülerin in den rechten Unterarm, meldet die Polizei. Das Mädchen erlitt dabei leichte Verletzungen und musste sich vom Arzt behandeln lassen. Die Hundehalterin, die den Biss des Hundes offensichtlich nicht wahrgenommen hatte, wird gebeten, sich mit der Polizei in Kitzingen in Verbindung zu setzen.