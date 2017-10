Hunde müssen an die Leine

Mehrfach gab es in letzter Zeit Probleme mit nicht angeleinten Hunden in der Gemeinde, informierte Bürgermeister Rainer Ott auf der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Im Gegensatz zu umliegenden Gemeinden gibt es aber in Martinsheim noch keine Hundeverordnung, die eine Leinenpflicht vorschreiben würde. Deshalb beschloss der Gemeinderat in der alten Martinsheimer Schule, zeitnah eine entsprechende Verordnung zu verabschieden. Sie soll auf denen der anderen Gemeinden in der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit basieren.

Für die Gemeinden Mainbernheim, Markt Einersheim, Martinsheim, Rödelsee, Seinsheim und Willanzheim soll eine gemeinsame Registratur- und Archivkraft eingestellt werden. Der Rat befürwortete einen entsprechenden Vorschlag, der aus der interkommunalen Allianz Südost 7/22 resultierte. Für diese Zusammenarbeit können Fördergelder vom Freistaat Bayern in Anspruch genommen werden. Zu den Aufgaben soll unter anderem das Organisieren und Betreuen der Archive sowie die Digitalisierung der Unterlagen gehören. Die Stellenausschreibung soll möglichst noch in diesem Jahr erfolgen, erklärte der Bürgermeister.

Teure Dachsanierung

Jochen Link und Jürgen Nagler präsentierten dem Gemeinderat das Modell einer Privatfinanzierung für Projekte in der Gemeinde. Die Idee entstand anlässlich der Bürgerversammlung in Gnötzheim in diesem Jahr, als darüber gesprochen wurde, dass die dortige Kulturscheune eine teure Dachsanierung nötig hat.

Der Vorschlag sieht vor, mit Privatkapital eine Gesellschaft zu gründen, die Planung und Sanierung von Gebäuden in der Gemeinde übernimmt und die Kosten als zinslosen Kredit vorstreckt, den die Gemeinde über mehrere Jahre zurückzahlt. Im Gegenzug soll die Gesellschaft auf Dachflächen von gemeindeeigenen Gebäuden PV-Anlagen errichten und betreiben dürfen. Die Gemeinde steht der Idee grundsätzlich positiv gegenüber, so dass diese nun konkretisiert und in einer Versammlung der Allgemeinheit vorgestellt werden soll.