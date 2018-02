Hubert Steinruck feierte 80. Geburtstag

Hubert Steinruck aus Volkach hat am 21. Februar seinen 80. Geburtstag gefeiert. Es gratulierten seine Ehefrau Maria, die Kinder Robert, Bernhard, Clemens, Martin und Angelika mit ihren Familien sowie neun Enkel. Bürgermeister Peter Kornell überreichte dem Jubilar, der seit einem halben Jahr im Altenzentrum Bürgerspital lebt, ein Weinpräsent.

Steinruck kam 1938 als Sohn von Josef Steinruck und seiner Frau Anna in Volkach zur Welt, wo der heute 80-Jährige mit seinen vier Geschwistern aufwuchs. Nach dem Volksschulabschluss absolvierte er eine Lehre als Maler. Sein Beruf brachte Steinruck nach Frankfurt, Köln, München und Genf – in Würzburg schloss er schließlich die Meisterschule ab. Viele Jahre war er bei der Firma Menno in Würzburg beschäftigt, die letzten 15 Jahre vor seinem Ruhestand arbeitete der Maler beim Bauhof der Stadt Volkach.

1962 heiratete er Maria Werb aus Kleinmünster bei Haßfurt, mit der er 1971 von Volkach nach Gaibach zog. Jahrzehnte engagierte sich der Jubilar bei der dortigen Kolpingfamilie im Vorstand – vor allem als Schriftführer – sowie in den 1990er Jahren als Vorsitzender des Pfarrgemeinderats. Gartenarbeit war früher sein Hobby; heute liebt er die Geselligkeit und die Betreuungsangebote im Seniorenheim.